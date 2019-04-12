Путин назвал главные задачи ФСБ

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. ФСБ России должна совершенствовать контрразведывательную и антикоррупционную деятельность, а также вести дальнейшую борьбу с терроризмом и экстремизмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Велика ответственность ФСБ РФ. Необходимо активно совершенствовать контрразведывательную и антикоррупционную работу, систему охраны государственной границы и впредь действовать решительно, бескомпромиссно в борьбе с терроризмом, сконцентрировать усилия на предотвращении терактов, выявлении скрытых, глубоко законспирированных ячеек экстремистов", - сказал Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения званий.

Президент также остановился на работе Службы внешней разведки, заявив, что рассчитывает на системную работу службы, "на высочайшую компетентность ее сотрудников, их умение мыслить стратегически и на годы вперёд, опираясь на выверенную информацию, прогнозировать развитие событий в ключевых регионах мира, выявлять потенциальные угрозы России".