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12.04.2019
РИА Новости

Путин назвал главные задачи ФСБ

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Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. ФСБ России должна совершенствовать контрразведывательную и антикоррупционную деятельность, а также вести дальнейшую борьбу с терроризмом и экстремизмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Велика ответственность ФСБ РФ. Необходимо активно совершенствовать контрразведывательную и антикоррупционную работу, систему охраны государственной границы и впредь действовать решительно, бескомпромиссно в борьбе с терроризмом, сконцентрировать усилия на предотвращении терактов, выявлении скрытых, глубоко законспирированных ячеек экстремистов", - сказал Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения званий.

Президент также остановился на работе Службы внешней разведки, заявив, что рассчитывает на системную работу службы, "на высочайшую компетентность ее сотрудников, их умение мыслить стратегически и на годы вперёд, опираясь на выверенную информацию, прогнозировать развитие событий в ключевых регионах мира, выявлять потенциальные угрозы России".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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