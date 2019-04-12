Войти
12.04.2019
Военно-промышленный курьер

В Черном море подлодка России выполнила электронные пуски ракет

490
0
+2
Источник изображения: vpk-news.ru

Экипаж подводной лодки "Ростов-на-Дону" провёл совместное учение с морской авиацией.

Эти учения прошли на фоне маневров объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит-2019", сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве пояснили, что в рамках учений экипаж подлодки выполнил всплытие на поверхность для установления сеанса связи, в ходе которого получил сигнал на применение ракетного комплекса по морским и береговым целям условного противника.

Затем, после проведения экстренного погружения, боевые расчёты произвели обнаружение, захват и нанесение условного ракетного удара высокоточным оружием из подводного положения, путем проведения электронных пусков.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
NATO
Военные учения
Похожие новости
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
25.12.2017
Ждет ли нас новая Цусима
24.10.2017
Новая Великая китайская стена
20.06.2016
Стратегический партнер России
25.01.2016
Нужен заслон в секторе угроз
13.10.2014
Подробности о Едином дне приемки военной продукции в Министерстве обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.04 23:44
  • 7728
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.04 22:29
  • 4
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 12.04 22:16
  • 2
Россия укрепляет объединённую систему ПВО новыми странами
  • 12.04 22:05
  • 1
Украину назвали "Троянским конем" в возможной войне США с Россией
  • 12.04 21:40
  • 6
Израильский аппарат "Берешит" совершил последний маневр и готов к прилунению
  • 12.04 21:26
  • 3
Россия впервые применила в Сирии ударный беспилотник (Видео)
  • 12.04 21:12
  • 2
Российская армия получит новые средства ПВО
  • 12.04 20:59
  • 112
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 12.04 20:57
  • 279
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 12.04 20:13
  • 1863
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 19:30
  • 9
50-мм пушка Enhanced Bushmaster III для перспективной боевой машины пехоты армии США
  • 12.04 18:46
  • 25
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 12.04 17:21
  • 13
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 12.04 17:01
  • 76
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 12.04 16:28
  • 3
Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом