В Черном море подлодка России выполнила электронные пуски ракет

Экипаж подводной лодки "Ростов-на-Дону" провёл совместное учение с морской авиацией.

Эти учения прошли на фоне маневров объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит-2019", сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве пояснили, что в рамках учений экипаж подлодки выполнил всплытие на поверхность для установления сеанса связи, в ходе которого получил сигнал на применение ракетного комплекса по морским и береговым целям условного противника.

Затем, после проведения экстренного погружения, боевые расчёты произвели обнаружение, захват и нанесение условного ракетного удара высокоточным оружием из подводного положения, путем проведения электронных пусков.