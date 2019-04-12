В Черном море подлодка России выполнила электронные пуски ракет
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Экипаж подводной лодки "Ростов-на-Дону" провёл совместное учение с морской авиацией.
Эти учения прошли на фоне маневров объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит-2019", сообщает Минобороны РФ.
В военном ведомстве пояснили, что в рамках учений экипаж подлодки выполнил всплытие на поверхность для установления сеанса связи, в ходе которого получил сигнал на применение ракетного комплекса по морским и береговым целям условного противника.
Затем, после проведения экстренного погружения, боевые расчёты произвели обнаружение, захват и нанесение условного ракетного удара высокоточным оружием из подводного положения, путем проведения электронных пусков.
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