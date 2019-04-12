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12.04.2019
Газета.ru

"Шансов нет": почему Украину не берут в НАТО

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Источник изображения: gazeta.ru

В Раде объяснили, почему Украине далеко до вступления в ЕС и НАТО

Украину не ждут ни в ЕС, ни в НАТО, потому что государство не соответствует стандартам организаций, заявили в Верховной раде. Там отметили, что главная причина невозможности вхождения в Североатлантический альянс - неразрешенные конфликты. Об этом неоднократно говорили и на Украине, и в России, и в самом военном блоке.



Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил телеканалу NewsOne, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, потому что страна не соответствует стандартам этих организаций. "В НАТО нас никто не брал, не берет, и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока", - отметил депутат.

Он обратил внимание, что Североатлантический альянс не может принять Украину из-за ее неразрешенных конфликтов. "Шансов вступить в НАТО у нас нет", - констатировал Рабинович. А сами заявления о возможности членства страны в альянсе он назвал враньем.

К тому же, по мнению Рабиновича, для вступления в военный блок Украине придется вложить порядка $120 млрд, но в ближайшие 40 лет у государства таких средств не будет.

Депутат отметил, что Украина далека и от Евросоюза, куда ее никто не принимал. "Евросоюз - это не название организации, куда нас приняли и мы утром стали лучше жить. Важно понять, что нам надо построить ЕС у себя", - считает депутат.

По его мнению, Украине необходимо стать нейтральной независимой страной. Этого, как он считает, страна может достичь за счет территориального расположения, которое даст ей возможность строить хорошие отношения и с Востоком, и с Западом.

Евроинтеграция Украины - основополагающий пункт политической программы действующей киевской власти. По этой причине в стране регулярно звучат обещания о скорейшем вступлении государства в ЕС и НАТО. В очередной раз об этом заявил президент Украины Петр Порошенко 23 марта на выступлении в Черновцах. Он заверил, что Украина "вплотную приблизится" к вхождению в эти организации в ближайшие пять лет.

Но, по словам украинского лидера, членство не обязательно будет в обоих союзах. "[Украина], может, еще не пересечет финишную ленточку, но точно пройдет точку невозврата или в СССР, или в Российскую империю", - подчеркнул он. Если же Украина не станет членом этих союзов, ее мир и безопасность "будут зависеть от России", убежден глава государства.

В стремлении к евроинтеграции Порошенко закрепил в конституции Украины курс на ее вступление в Евросоюз и НАТО. Соответствующие поправки в законе он подписал 19 февраля.

В документе, в частности, было предложено изъять из текста переходных положений конституции норму, позволяющую на законных основаниях размещать Черноморский флот РФ в Крыму, несмотря на то что полуостров и город Севастополь с 2014 года являются субъектами Российской Федерации. Внесение данных правок поддержали 334 парламентария при минимально необходимых 300 голосов за.

В России ставят под сомнение перспективы Украины по вступлению в ЕС и НАТО. Как пояснил ФАН первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, государству не удастся присоединиться к Североатлантическому альянсу, потому что оно имеет территориальный спор с Россией из-за Крыма, который Киев считает аннексированным. К тому же, Донецкая и Луганская народные республики провозгласили свою независимость, и теперь на востоке Украины идет гражданская война. По правилам НАТО организация не может принять в свой состав страны, имеющие неразрешенные территориальные конфликты.

"Если говорить о НАТО, то это вообще бессмысленно. При вступлении в альянс не должно быть спорных вопросов по территориям, которые имеют место на Украине. НАТО не нужна головная боль в лице Украины, страны, по улицам которой маршируют новоэсэсовцы и националисты", - подчеркнул сенатор.

Аналогичной позиции придерживаются и непосредственно на Украине. В ноябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко отметил, что страна не сможет стать членом НАТО из-за конфликта в Донбассе.

"Нас в НАТО никто не возьмет, есть пункт шестой устава: если в стране есть территориальный конфликт, она не может быть членом НАТО, ее туда не принимают. Мы должны сотрудничать с НАТО так же, как мы должны сотрудничать со всем миром, и брать лучшее, что у них есть", - сказал он во время выступления в парламенте.

О том, что Украина на данный момент не может войти в НАТО, говорят и в самом альянсе. В феврале прошлого года заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер отметила, что Украина претендует на вступление в организацию наряду с Боснией и Герцеговиной, Македонией и Грузией.

"Все эти четыре страны имеют интерес касательно НАТО, но Украина - единственная страна, которая не заявила как о части национальной политики, что она стремится к получению Плана действий относительно членства, а именно это является путем к членству в НАТО", - цитирует ее "Европейская правда".


Лидия Мисник

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