Путин заявил о завершающей стадии испытаний ракеты "Сармат"

О том, какая техника и вооружения скоро появятся в армии, рассказал президент Владимир Путин в Кремле на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на должности и присвоения званий.

В последние годы по насыщению войск передовой техникой идет масштабная и планомерная работа. "Ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком, гиперзвуковая наша система межконтинентальной дальности серьезно усилит мощь РВСН", - заявил глава государства.

"Успешно проходят завершающие испытания ракеты "Сармат", поставлены на боевое дежурство комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет", - отметил Верховный главнокомандующий.

Кира Латухина