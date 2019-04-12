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12.04.2019
Российская газета

Путин заявил о завершающей стадии испытаний ракеты "Сармат"

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О том, какая техника и вооружения скоро появятся в армии, рассказал президент Владимир Путин в Кремле на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на должности и присвоения званий.


В последние годы по насыщению войск передовой техникой идет масштабная и планомерная работа. "Ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком, гиперзвуковая наша система межконтинентальной дальности серьезно усилит мощь РВСН", - заявил глава государства.

"Успешно проходят завершающие испытания ракеты "Сармат", поставлены на боевое дежурство комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет", - отметил Верховный главнокомандующий.


Кира Латухина

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Кинжал ЗРК
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Персоны
Путин Владимир
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