Путин заявил о завершающей стадии испытаний ракеты "Сармат"
О том, какая техника и вооружения скоро появятся в армии, рассказал президент Владимир Путин в Кремле на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на должности и присвоения званий.
В последние годы по насыщению войск передовой техникой идет масштабная и планомерная работа. "Ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком, гиперзвуковая наша система межконтинентальной дальности серьезно усилит мощь РВСН", - заявил глава государства.
"Успешно проходят завершающие испытания ракеты "Сармат", поставлены на боевое дежурство комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет", - отметил Верховный главнокомандующий.
Кира Латухина
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