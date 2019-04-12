Снайперы ЮВО вооружаются снайперскими винтовками "Корд-М" 12,7-мм

Партия модернизированных крупнокалиберных снайперских винтовок "Корд-М" поступила на вооружение специальных подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Источник изображения: topwar.ru

Как отметили в пресс-службе партия 12,7-мм винтовок "Корд-М" поступила на вооружение снайперских подразделений 49-ой армии. При этом количество поступивших винтовок не называется. Модернизированная винтовка входит в экипировку "Ратник", позволяет гарантированно поражать на расстоянии до 2 тысяч метров личный состав противника в средствах индивидуальной бронезащиты, различную легкую технику, в том числе беспилотники, вертолеты и малые суда.

КСВК 6В7 "Корд-М" калибра 12,7 мм принята на вооружение в 2013 году, доработана с целью уменьшения веса, увеличения ресурса (доведен до 4500 выстрелов), были введены более эффективный патентованный дульный тормоз, уменьшающий силу отдачи в 2,5 раза и маскирующий вспышку огня в ночное время, регулируемая щека из алюминия, регулируемый затыльник, а также появилась возможность регулировки усилия спуска.

Представляет собой магазинную пятизарядную винтовку с продольно-скользящим поворотным затвором. Штатно устанавливается оптический прицел 1П88-2 переменной кратности, с которым вес винтовки достигает 11,2 килограммов.

Ранее сообщалось о поступлении партии винтовок "Корд-М" на вооружении мотострелковой бригады ЮВО.