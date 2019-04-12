В Японии рассказали о часах налёта на F-35 пропавшего лётчика

Официальный представитель ВВС (точнее ВСС – Воздушных сил самообороны) Японии ответил на вопросы журналистов по поводу катастрофы с истребителем F-35, производством которого занимались на японском предприятии. Офицера попросили разъяснить ситуацию с возможными причинами случившегося и с тем, какие фрагменты самолёта удалось поднять и доставить на сушу.

Источник изображения: topwar.ru

Представитель ВВС Японии заявил, что следственная группа подняла на борт одного из кораблей несколько фрагментов крыла истребителя пятого поколения. При этом сообщается, что все обнаруженные фрагменты небольшого размера.

Из сообщения:

Это говорит о том, что самолёт на большой скорости буквально врезался в воду. И при этом мы пока не нашли ничего такого, что указывало бы на причину такого развития событий. Нам известно, что остальные обломки боевой машины находятся на глубине примерно 1,5 км. Там же, на дне океана, находится и бортовой регистратор, который бы мог дать ответ на то, что произошло.

Пресс-офицер ответил, что на данный момент продолжаются поиски пропавшего пилота.

Представитель Воздушных сил японской самообороны отметил, что компания-разработчик "Локхид Мартин" снабжает F-35 особым ретранслятором, который в автоматическом режиме передаёт в защищённом режиме его координаты на "землю". Это используется во время тренировочных полётов, но не в ходе боевого вылета. Вылет боевым точно не был.

Что известно о пилоте?

Сообщается о часах налёта.

Отмечается, что за штурвалом F-35 находился опытный японский лётчик, у которого более 3,2 тыс. часов налёта. При этом на F-35 налёт не превышал 60 часов.

Пресс-офицер:

Но опыта у него было достаточно, чтобы успеть отреагировать на нештатную ситуацию.