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12.04.2019
Известия.ru

Политолог назвал причины переворота в Судане

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Источник изображения: Фото: REUTERS

Государственный переворот в Судане случился потому, что президент страны Омар аль-Башир не смог справиться с ситуацией социально-экономического кризиса, рассказал "Известиям" военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее 11 апреля Омар аль-Башир подал в отставку с поста президента, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве. Отмечается, что в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета.

"Дело в том, что зашкаливающие показатели — инфляция более 70% и для иностранцев большие проблемы, голод от того, что не было продуктов, — всё это заставило вооруженные силы взять на себя ответственность", — сказал Кошкин.

Несмотря на то, что ситуация в стране шла к такому разрешению, политолог отметил элемент стихийности в произошедшем перевороте. Дело в том, что от военных не поступило никакого заявления.

"Оно должно было последовать сразу после объявления требований военных об уходе правительства и аль-Башира со своего поста", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, поступают противоречивые сообщения о местонахождении свергнутого президента. Чем больше нарастает потенциал неизвестности, тем увереннее можно говорить, что переворот произошел стихийно, отметил Кошкин.

"Главный прогноз, к сожалению, что обстановка в Судане будет весьма неустойчивой, потому что, если заранее не готовились, а просто взяли власть в свои руки, то сейчас начнется поиск преемника, и тут уж какие политические силы победят", — объяснил Андрей Кошкин.

По мнению эксперта, Россия открыта для диалога и готова взаимодействовать с любым руководством Судана, которое в состоянии стабилизировать ситуацию в стране и организовать устойчивое развитие.

11 апреля ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на свои источники сообщил о решении армии Судана снять с поста президента страны и отправить в отставку правительство. По данным телеканала, армия заявит о создании военного совета — он будет руководить страной во время переходного периода, который может продлиться до года.

Позже стало известно, что военные арестовали президента аль-Башира. По данным СМИ, глава государства находится под домашним арестом. Высокопоставленный источник в президентском дворце в столице Судана Хартуме не подтвердил эту информацию.

В середине декабря в восточноафриканской стране начались акции протеста в связи с повышением цен на хлеб, муку и топливо. Демонстранты потребовали отставки президента, находящегося у власти уже 30 лет. По мнению жителей страны, действующее правительство привело Судан к упадку экономики.

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