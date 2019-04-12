Общественный совет при Минобороны посетил российскую военную базу в Душанбе

В системе коллективной безопасности стран СНГ есть ключевое звено. Это дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база. На ней несут службу более трех тысяч наших военнослужащих. Условия непростые. Не случайно в армейский стаж год службы здесь идет за три. Члены Общественного совета при Минобороны решили лично проверить, как служится нашим солдатам и офицерам на южных рубежах, сообщает Сергей Вальченко в материале газеты "Московский Комсомолец".

Мемориальный комплекс на территории 201-й российской военной базы в Душанбе, посвященный военнослужащим, погибшим на таджико-афганской границе (с) "Московский Комсомолец"

Объект российского военного и геополитического присутствия в центрально-азиатском регионе - так оценивают военные эксперты 201-ю базу. Москва и Душанбе единодушны: российская военная база - гарант стабильности. Недалеко граница с Афганистаном с его сложной внутриполитической ситуацией, террористической угрозой и наркотрафиком. Противостоять таким вызовам лучше вместе. Потому-то несколько лет назад президенты Путин и Рахмон договорились продлить срок пребывания 201-й базы до 2042 года. Россия помогает Вооруженным силам Таджикистана вооружением и техникой, готовит военные кадры. Благодаря этой помощи, армия Таджикистана окрепла. Она может уже самостоятельно решать многие вопросы обеспечения безопасности в регионе. Это позволило снизить нагрузку на 201-ю базу и сократить ее численность с 6,5 тысяч человек примерно до 3,5 тысяч. Во время встречи делегации Общественного совета при Минобороны с командиром базы полковником Сергеем Горячевым, он сообщил, что база укомлектована военнослужащими на 97 процентов от штатной численности. Почти пять лет назад принято решение направлять сюда на службу исключительно контрактников. Срочников здесь нет. Это, кстати, свело на нет прежде очень больную тему - "дедовщины". Среди контрактников - рядовых и сержантов - немало людей зрелых, под 30. Таким уже можно не объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Сами все понимают и за место держатся. Хорошие социальные льготы, высокое (по сравнению со средней зарплатой в российской глубинке) денежное довольствие сделали службу на 201-й базе очень привлекательной. Структуры, которые производят обор кандидатов на службу по контракту, имеют возможность выбрать лучших. Как сказал командир базы, "рекламаций" практически не бывают. Люди приезжают служить осознанно, хорошо представляя характер службы и особенности жизни в Средней Азии.

Директор Центра АСТ Руслан Пухов (по центру) в составе делегации Общественного совета при Минобороны на территории 201-й российской военный базы в Таджикистане (с) "Московский Комсомолец"

Председатель Общественного совета при Минобороны, главред "МК" Павел Гусев во время встречи с контрактниками спросил о возможности получить высшее образование или стать офицером. Его приятно удивило, что такие возможности у военнослужащих-контрактников есть. Согласно федеральному закону "О статусе военнослужащих", контрактник имеет право после заключения второго контракта поступить в вуз, ему предоставляется дополнительный отпуск для сдачи сессии. Командир базы сообщил, в свою очередь, что в этом году порядка 50 контрактников написали рапорта на поступление в военные вузы. Идет отбор наиболее достойных. Член Общественного совета генерал-лейтенант Рафаэль Тимошев поинтересовался успехами мотострелков в боевой подготовке и как часто они занимаются в полевых условиях.

Встреча членов Общественного совета при Минобороны с военнослужащими 201-й военной базы (с) "Московский Комсомолец"

-Они только 5 апреля вернулись "с полей", - сообщил командир базы Сергей Горячев. - Участвовали в батальонных тактических учениях. Сейчас приводят технику и вооружение в порядок. По его словам, подразделение получило оценку "хорошо". Горную подготовку бойцы совершенствуют не только на местном полигоне Леур, но и в России, на Терсколе. Другой член Общественного совета, директор Центра анализа стратегий и технологий Русла Пухов спросил контрактников, все ли положенные выплаты до них доходят. Выяснилось, что здесь у военнослужащих претензий нет. Интересовала делегацию Общественного совета и такая тема: как используется в боевой подготовке подразделений, которые несут службу практически в "горячей точке", сирийский боевой опыт. Как оказалось этот опыт работает в 201-й базе на все 100 процентов. На занятиях отрабатываются новые тактические приемы, меняется система управления, она становится более гибкой и оперативной. К примеру, в расположении базы недавно появился вспомогательный пункт управления. С необходимыми средствами связи. Такие "полевые штабы" появились в российской армии после Сирии. Повышенное внимание стали уделять новой опасности - квадрокоптерам. Отрабатываются средства борьбы с "не прошенными" беспилотниками. Созданы посты воздушного нападения. Возможности учебно-материальной базы и непростые климатические условия помогают готовить подразделения к службе в Сирии. В Таджикистане летом температура доходит до +50 градусов. Вот и приезжают подразделения перед отправкой в Сирию сюда, пройти акклиматизацию. Во время встречи с личным составом одного из взводов горного батальона общественники поинтересовались жилищными условиями контрактников. Оказалось, есть еще над чем работать. Служебного жилья на всех семейных контрактников не хватает. Кое-кому приходится снимать жилье. Государство компенсирует плату за поднаем. Но лишь частично. Как рассказал заместитель командира взвода сержант Александр Иванов, они с женой платят в месяц хозяину квартиры 11 тыс. рублей. При этом компенсация за поднаем - примерно 3,5 тыс. рублей. Остальное - за свой счет. Но, по словам Алексанра Иванова, "денежное довольствие достойное, можем с женой себе позволить". Командование как может помогает военнослужащим в квартирном вопросе. В приоритете на предоставление служебного жилья многодетные семьи. Две такие семьи члены Общественного совета посетили. И не с пустыми руками - подарили по телевизору многодетным семьям сержанта Руслана Сергазина и старшего прапорщика Федора Федотова. По словам Павла Гусева, Общественный совет особое внимание обращает социальным вопросам.

Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане (с) "Московский Комсомолец"

-Если не устроен быт, к сожалению, это сказывается на боевой готовности. Мысли начинают работать в другую сторону, - сказал главред "МК". Но таких проблем, которые бы мешали службе, как сказали военнослужащие базы, в 201-й нет. Ну, а на вопрос, чтобы они хотели сказать министру обороны, ответ был таким:

-Передайте спасибо министру обороны за то, что армию приводит в порядок.

-Действительно, наш министр сегодня российскую армию сделал армией мирового уровня, - подвел итог разговору Павел Гусев.

- Смотрите, конкурс в военные вузы от 7 до 11 человек на место. В Краснодарском летном училище, где мы тоже были, только среди девчонок конкурс на одно место 20 человек. И ведь хотят быть не просто летчицами, а истребителями.

И еще одно место в гарнизоне 201-й базы не могли члены Общественного совета миновать. Это Иверско-Нарвский войсковой храм. Четыре года назад министр обороны Сергей Шойгу подарил храму десять старинных намоленных икон. Сегодня они на почетном месте. Настоятель храма иерей Роман - тоже человек интересный. Служил срочную в российских погранвойсках на таджико-афганской границе. Потом три года - контрактником в 201-й мотострелковой дивизии. Именно на ее основе и создана современная 201-я база. Теперь служба у отца Романа другая. Вот как он о ней говорит:

-Сейчас наше ружье - слово. Вразумлять, вдохновлять, направлять. А там уже, когда подойдет край, когда уже точка возврата будет пройдена и возвращаться будет некуда - то как господь сподобит.

(с) "Московский Комсомолец"

(с) "Московский Комсомолец"

(с) "Московский Комсомолец"