"Стратегия латания дыр": США применили дроны в роли минных тральщиков

В марте 2019 года ВМС США (US NAVY) и Королевский флот Великобритании (RFA) провели совместные учения в Карибском море по отработке минно-тральной тактики с использованием беспилотных надводных (БНА) и подводных аппаратов (БПА).

Данные учения проходили в соответствии утвержденной еще в 1994 году концепции UUV Master Plan (Генеральный план по БПА), которая предусматривала использование БНА для противоминной борьбы, сбора информации и океанографических задач в интересах флота США. Эта концепция была дополнена и изменена в 2004 году по результатам боевых действий ВМС США в Персидском заливе. В новый документ вошли миссии по разведке, противоминной и противолодочной борьбе, океанографии, связи и навигации, патрулированию и охране морских баз, выполнение которых полностью возлагалось на БНА.

В качестве мобильного подразделения, предназначенного для обезвреживания морских мин, было выбрано вспомогательное судно Королевского флота Mounts Bay переоборудованное в корабль-носитель БНА. Помимо этого, в мобильное противоминное подразделение был включен вертолет MH-60S Sea Hawk из эскадрильи HSC-28, оснащенный бортовой лазерной системой обнаружения мин AN/AES-1 (ALMDS) и системой нейтрализации бортовых мин - AN/ASQ-235 - Archerfish (AMNS-AF).

Система Archerfish размещается в специальном контейнере с четырьмя дронами-нейтрализаторами, который подвешивается к вертолету. На самом вертолете устанавливается рабочее место оператора дронов, с помощью которого он управляет дронами и наводит их на морские мины, которые дроны обнаруживают благодаря установленным на их борту камерам. Дроны-нейтрализаторы также оснащены бронебойным зарядом для уничтожения обнаруженных мин.

На вспомогательном судне Mounts Bay были размещены посты управления беспилотными подводными аппаратами Knifefish и беспилотной системой траления мин CUSV. БПА Knifefish оснащены гидролокатором с синтезированной апертурой, которые позволяет обнаруживать мины глубоководного заложения, т.е на глубинах свыше 100 метров. На БПА размещена аппаратура, которая может находить и классифицировать подозрительные объекты, передавать информацию оператору для дальнейшего анализа и принятия решения на их нейтрализацию.

БНА CUSV - беспилотный катер, разработанный компанией Textron. CUSV похож на обычный торпедный катер - 11 метров в длину (Fleet Class по классификации ВМС США), 3,08 м в ширину, максимальная скорость 28 узлов. Он может управляться либо оператором на дистанции до 20 км, либо через спутник на расстоянии до 1 920 км. Автономность работы CUSV оставляет до 72 часов, на экономичном режиме до одной недели. В стандартные задачи этого БНА входит патрулирование, разведка и ударные операции, а для отработки минно-тральных задач БНА оснащается беспилотной системой минного траления UISS. Система UISS состоит из минного трала, крепящегося к корме CUSV, а также аппаратуры, которая генерирует сигнал, провоцирующий срабатывание акустических и магнитных морские мин.

Главной задачей проведенных учений стала отработка совместных действий авиационной и морской систем разминирования. Результаты прошедших учений пока неизвестны, но, по словам представителя командования ВМС США Джона Хааса, они признаны успешными: "Это была возможность осуществить командование и контроль действий целевой противоминной группы, чтобы мы достигли понимания того, как беспилотные системы будут вместе работать на вспомогательном судне, которое не было создано для них".

Завершившиеся морские учения, по мнению специалистов из ВМС США, отражают многолетний опыт флота, который более десяти лет использует десантные корабли и плавающие морские платформы для осуществления противоминных операций. Такого рода учения также позволят сэкономить средства бюджета на замене 11 минных тральщиков типа Avenger, которые ВМС США собираются эксплуатировать до 2023 года.

Размещение беспилотных противоминных систем на кораблях ВМС США позволит им расширить спектр боевых задач. К тому же такие противоминные системы могут устанавливаться и на вертолеты MH-60S Sea Hawk в качестве дополнительной опции. Взаимодействие авиационных и морских беспилотных противоминных систем позволит флоту быстро реагировать на меняющуюся обстановку, подобную ситуации в Ормузском проливе, который военной руководство Ирана грозит заблокировать в случае угрозы его суверенитету.

Безусловно, ставка на морские дроны БНА и БПА поможет не только сэкономить деньги американских налогоплательщиков, но и сбережет жизнь экипажей кораблей - минных тральщиков. С другой стороны, ставка на такие системы показывает, что командование ВМС США пока не получило корабли из композитных материалов, и задачи безопасности решает путем привлечения противоминных БНА и БПА.

Композитные корабли строят, например, верфи в Швеции, которые в 2012 году для своих национальных ВМС построили корвет Visby. Выбор композитного корпуса и надстроек был связан не только с противоминными задачами корабля, но и с желанием понизить его радиолокационную заметность. В качестве противоминного вооружения Visby оснащается парой БПА Bofors Double Eagle, один из которых выполняет роль поисковой системы, а второй занимается уничтожением обнаруженных мин.

Помимо Швеции опытом строительства кораблей из композитного материала обладает и Россия, создавшая в 2014 году корабль проекта 12700 "Александр Обухов", 62-метровый корпус которого был сделан из монолитного стеклопластика, сплавленного в единое целое с помощью метода вакуумной инфузии. В минно-тральный арсенал нашего корабля помимо тралов входит и комплект современных БПА.

Таким образом можно предположить, что ВМС США, выбирая съемные противоминные комплексы в качестве временной меры противодействия современным морским минам, может окончательно отказаться от создания специализированных кораблей-тральщиков с корпусами из композитных материалов, что, по моему мнению, в среднесрочной перспективе окажется не мерой спасения, а лишь "стратегией латания дыр".

Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенал Отечества")