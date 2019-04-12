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12.04.2019
Российская газета

Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая

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Источник изображения: rg.ru

Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти. Такое предположение высказал генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула.


- Для России и Китая нет слишком высокой цены, чтобы заполучить утонувший F-35. Это крупная сделка, - приводит слова генерала Military Watch Magazine.

И РФ, и КНР имеют в регионе поисков мощный подводный флот, у России есть богатый опыт проведения глубоководных работ и необходимая техника. Обнаружив и изучив обломки самолета, можно получить крайне ценные сведения как для средств ПВО: наземных и авиационных радаров, зенитных ракет, - так и для систем радиоэлектронной борьбы. А планер F-35 поможет двум странам в развитии собственных истребителей пятого поколения: Су-57 и J-20.

Для США потеря ВВС Японии новенького - получен в марте, - стелс-истребителя означает одни неприятности. В программу F-35 вложены сотни миллиардов долларов и нынешняя авария - не только удар по репутации самолета, ставящая под сомнение его надежность, но и подрыв его экспортного потенциала. Lightning II задуман как "мировой самолет", его создание финансировал десяток стран, а покупателями должны стать несколько десятков. Программа продвижения F-35 на мировой рынок в самом начале - Япония стала первым государством Азии, получившим истребитель, - и если вдруг выяснится, что секреты и технологии "невидимки" уплыли (в прямом смысле) к его потенциальным противникам, продать самолет будет непросто.

Напомним, 9 апреля в 19.27 по местному времени F-35A Сил самообороны Японии пропал с радаров. Получасом ранее самолет поднялся в воздух с авиабазы Мисава для тренировочного полета. Место падения истребителя в море найдено - это район в 135 километрах к востоку от побережья префектуры Аомори. Патрульные корабли и самолеты продолжают поиск пилота. К спасательной операции присоединились военные США.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
J-20
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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