Командиры будут отвечать за морально-политическое состояние военных

В Госдуме указывают, что таким образом служащие должны стать носителями традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг единогласно приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому командиры в армии будут отвечать за морально-политическое состояние личного состава.

"Предлагается уточнить перечень обязанностей командиров, предусмотрев, что они отвечают в том числе за морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава (в настоящее время - за морально-психологическое состояние)", - говорится в сопроводительных материалах.

Инициатива подготовлена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина о создании военно-политических органов Вооруженных сил (ВС) РФ, отмечается в заключении профильного думского комитета по обороне. Депутаты напомнили, что 30 июля 2018 года было создано Главное военно-политическое управление ВС РФ "с возложением на него полномочий по организации профессиональной военно-политической работы, направленной на реализацию государственной политики в области обороны, поддержание в ВС РФ морально-политического и психологического состояния, правопорядка и воинской дисциплины, формирование профессионально подготовленной, идейно убежденной, сильной духом личности военнослужащего, сплоченных и слаженных воинских коллективов, способных к выполнению задач по предназначению в любых условиях обстановки".

"На РФ и ее граждан в последние годы оказывается мощное информационно-психологическое давление, - констатировали парламентарии. - Формируется атмосфера русофобии в ближнем и дальнем зарубежье, создаются аналитические и информационные центры для целенаправленной и деструктивной работы с конкретными социальными группами россиян, в том числе с военнослужащими".

При этом создаваемая система военно-политической работы "не предполагает разрешения деятельности в ВС РФ каких-либо политических партий, а также ведения идеологической работы, пропаганды и агитации в интересах отдельных социальных групп по религиозному, национальному и иным признакам", подчеркивается в заключении комитета. Эта работа не противоречит Конституции РФ и федеральному законодательству. "Ее главная цель - формирование надежного и преданного защитника Отечества, носителя традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества, патриота и государственника", - указывают законодатели.

"Непосредственную ответственность за организацию и состояние военно-политической работы, морально-политическое и психологическое состояние, воинскую дисциплину, военно-политическую подготовку и военно-политическое информирование личного состава целесообразно возложить на заместителей командиров по военно-политической работе", - сказано в заключении профильного комитета Госдумы.