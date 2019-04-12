Наступающие Т-55 и БМП-1 Хафтара поддержат "Корнеты-Э" и "Стрела-2"

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара все активнее используют тяжелую бронетехнику.

#Libya- photos of LNA forces after capturing 4th bde. camp in al-Aziziyah, approx. 40 km south of #Tripoli pic.twitter.com/ihwsY1r6uS — Oded Berkowitz (@Oded121351) 10 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.

Если ранее на острие атакующих подразделений были так называемые гантраки - вооруженные автомобили, то сейчас в бой брошены танки и боевые машины пехоты.

Так, во время захвата военной базы, расположенной в 40 километрах от Триполи, были использованы Т-55 и БМП-1. При этом, судя по фотографиям, противник потерял как минимум один пикап с 14,5-мм зенитной пулеметной установкой ЗПУ-1.

Боевые машины ЛНА внешне выглядят очень хорошо, наверняка перед началом операции они прошли восстановительный ремонт.

#Libya- (H/T @Elganga90 for first bringing this to my attention) LNA fighter posing with an 9K32 Strela-2/SA-7 Grail MANPADS, and 1PN79-M, 1P45 sights for 9M133 Kornet/AT-14 Spriggan (H/T @CalibreObscura for the specific IDs) pic.twitter.com/PbxdufdNQl — Oded Berkowitz (@Oded121351) 10 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.

Также в Сети появились фотоматериалы, демонстрирующие различное противотанковое оружие на вооружении сил Хафтара, в том числе противотанковые ракетные комплексы 9M133 "Корнет-Э". Причем с тепловизионными прицелами, которые дают возможность эффективно поражать различные цели в ночное время. Как известно, это оружие поставлялось в Ливию еще до свержения Муаммара Каддафи.

При прежнем режиме в Ливии также имелись значительные запасы переносных зенитных ракетных комплексов. Кстати, американцы, якобы, собирались их выкупить из-за страха расползания такого оружия по "горячим точкам" мира. Даже если такая операция и была проведена, часть ПЗРК все же осталась в стране.

Например, запечатленный на фото боец ЛНА вооружен "Стрелой-2", известной также под натовским обозначением SA-7. Несмотря на солидный возраст, эти комплексы способны сбивать легкие штурмовики, имеющиеся у противников ЛНА.

Алексей Брусилов