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12.04.2019
Российская газета

Наступающие Т-55 и БМП-1 Хафтара поддержат "Корнеты-Э" и "Стрела-2"

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Источник изображения: rg.ru

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара все активнее используют тяжелую бронетехнику.

Если ранее на острие атакующих подразделений были так называемые гантраки - вооруженные автомобили, то сейчас в бой брошены танки и боевые машины пехоты.

Так, во время захвата военной базы, расположенной в 40 километрах от Триполи, были использованы Т-55 и БМП-1. При этом, судя по фотографиям, противник потерял как минимум один пикап с 14,5-мм зенитной пулеметной установкой ЗПУ-1.

Боевые машины ЛНА внешне выглядят очень хорошо, наверняка перед началом операции они прошли восстановительный ремонт.

Также в Сети появились фотоматериалы, демонстрирующие различное противотанковое оружие на вооружении сил Хафтара, в том числе противотанковые ракетные комплексы 9M133 "Корнет-Э". Причем с тепловизионными прицелами, которые дают возможность эффективно поражать различные цели в ночное время. Как известно, это оружие поставлялось в Ливию еще до свержения Муаммара Каддафи.

При прежнем режиме в Ливии также имелись значительные запасы переносных зенитных ракетных комплексов. Кстати, американцы, якобы, собирались их выкупить из-за страха расползания такого оружия по "горячим точкам" мира. Даже если такая операция и была проведена, часть ПЗРК все же осталась в стране.

Например, запечатленный на фото боец ЛНА вооружен "Стрелой-2", известной также под натовским обозначением SA-7. Несмотря на солидный возраст, эти комплексы способны сбивать легкие штурмовики, имеющиеся у противников ЛНА.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
США
Продукция
БМП-1
Корнет
Корнет-Э
Т-55
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