Японский генералитет извинился перед нацией за инцидент с разбившимся F-35A

Руководство Сил самообороны Японии принесло официальные извинения за инцидент с F-35A, который разбился в Тихом океана в районе северной префектуры Аомори.

Извинения принес глава комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Кодзи Ямадзаки в ходе состоявшейся пресс-конференции.

"Мы приносим глубочайшие извинения за беспокойство, доставленное местным жителями и всему японскому народу", - сказал он, низко поклонившись. Ямадзаки также сообщил, что поиск пилота разбившегося самолета продолжается в круглосуточном режиме.

Касаясь темы того, может ли крушение F-35A сказаться на планах японского оборонного ведомства по дальнейшему размещению этих самолетов на территории страны, Ямадзаки подчеркнул, что вначале необходимо установить причину случившегося.

ТАСС напоминает, что перед крушением самолет не посылал сигналов бедствия. Упавший самолет был собран в Японии на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries.