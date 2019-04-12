Войти
12.04.2019
Газета.ru

Суданская весна: военные свергли президента

371
0
+1
Источник изображения: gazeta.ru

Reuters: президент Судана аль-Башар был свергнут военными

В Судане произошел военный переворот: 75-летний президент страны Омар аль-Башир был свергнут и взят под стражу, сообщают международные агентства. Кроме того, военные отправили в отставку правительство. Ситуация до сих пор остается неясной, по крайней мере, посольство Судана в России не стало комментировать последние события. Тем временем армия захватила гостелерадио, а в эфире транслируются военные марши.



В ночь на 11 апреля в Хартуме военные взяли штурмом президентский дворец и свергли президента Омара аль-Башира, передает Reuters. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. По крайней мере, в диппредставительстве Судана в России не комментируют сложившуюся в стране ситуацию.

"Мы располагаем пока лишь данными средств массовой информации и не имеем права официально прокомментировать ситуацию", - заявили в посольстве.

СМИ сообщают, что 75-летний аль-Башир был свергнут после 30-летнего правления и сейчас находится под домашним арестом. Президентский дворец окружен военной техникой и оцеплен солдатами суданских вооруженных сил.

Как сообщает ФАН, военные по радио объявили о свержении власти аль-Башира и призвали не устраивать беспорядков. "Мы ждали этого пять месяцев. Режим аль-Башира свергнут. Сейчас армия займется наведением порядка в стране", - обратились военнослужащие к согражданам.

Кроме президента, были задержаны более 100 человек из его окружения. В их числе - глава президентской гвардии, бывший министр обороны, глава правящей в Судане партии "Национальный конгресс" и экс-вице-президент.

Военные захватили также хартумский телецентр и радиостанцию. Все передачи были прекращены, в эфире передаются патриотические суданские песни и марши.

Власть в стране, как сообщается, будет сосредоточена в руках военного совета, полномочия которого могут продлиться до одного года.

Несмотря на то что официального объявления отставки аль-Башира еще не последовало, жители столицы Судана уже начали праздновать военный переворот, передает корреспондент РИА "Новости".

"Мы победили!" - скандирует толпа, несущая по улицам Хартума государственные флаги Судана.

При этом источники утверждают, что о формировании нового органа руководства страной будет объявлено в ближайшее время. По крайней мере, на местных телеканалах уже прошел анонс брифинга представителей министерства обороны.

В городе, по свидетельствам очевидцев, крайне затруднено движение - толпы людей стекаются к зданию генштаба, военные же перекрыли дорогу, ведущую к зданию государственной телерадиокомпании страны.

Переворот произошел на фоне массовых протестов, вспыхнувших в Судане в конце 2018 года. Причиной недовольства стало повышение в три раза цен на хлеб. Кроме того, подорожали мука и топливо. Власти пытались договориться с оппозицией, однако все усилия оказались безуспешными.

В феврале текущего года Омар аль-Башир издал чрезвычайный указ, запрещающий публичные собрания, шествия, забастовки и срыв работы общественных учреждений, передает НСН. 22 февраля аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на один год.

Незадолго до этого Альянс суданских революционных сил гарантировал аль-Баширу безопасность, предоставив возможность покинуть Судан или остаться в стране. Кроме того, оппозиция пообещала президенту ходатайствовать перед Международным уголовным судом об отмене ордера на арест - ранее он был выдан по обвинению аль-Башира в геноциде в Дарфуре.

В прошлые выходные десятки тысяч суданцев вышли на улицы Хартума и окружили здание Генерального штаба, потребовав от военных встать на сторону народа. Начались столкновения между гражданскими и полицией, но военные выступили на стороне протестующих.

За три дня в Судане в результате беспорядков погиб 21 человек, сообщил Суданский комитет врачей. Согласно официальным данным, жертв столкновений втрое меньше..

В 2003 году в стране начался межэтнический конфликт, в результате началась война между властями и повстанцами. Тогда погибли 300 тыс. человек, 2 млн бежали из своих домов. Аль-Башира обвинили в геноциде.


Иван Апулеев

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Судан
Похожие новости
11.05.2018
Деятельность украинских и российских частных военных компаний в Африке
27.02.2017
У России есть свой собственный "Бородавочник" (и он должен был стать убийцей НАТО) (The National Interest, США)
11.11.2013
На Кубани создали цифровые системы для "Тунгуски"
29.12.2011
Суданский танк Al-Bashier
14.09.2010
Производственные мощности ОПК Украины избыточны, поэтому ориентация на экспорт неизбежна
10.03.2009
Российский залп в Абу-Даби попал в цель. Отечественный оборонно-промышленный комплекс намерен выстоять перед кризисом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.04 23:44
  • 7728
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.04 22:29
  • 4
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 12.04 22:16
  • 2
Россия укрепляет объединённую систему ПВО новыми странами
  • 12.04 22:05
  • 1
Украину назвали "Троянским конем" в возможной войне США с Россией
  • 12.04 21:40
  • 6
Израильский аппарат "Берешит" совершил последний маневр и готов к прилунению
  • 12.04 21:26
  • 3
Россия впервые применила в Сирии ударный беспилотник (Видео)
  • 12.04 21:12
  • 2
Российская армия получит новые средства ПВО
  • 12.04 20:59
  • 112
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 12.04 20:57
  • 279
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 12.04 20:13
  • 1863
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 19:30
  • 9
50-мм пушка Enhanced Bushmaster III для перспективной боевой машины пехоты армии США
  • 12.04 18:46
  • 25
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 12.04 17:21
  • 13
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 12.04 17:01
  • 76
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 12.04 16:28
  • 3
Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом