Суданская весна: военные свергли президента

Reuters: президент Судана аль-Башар был свергнут военными

В Судане произошел военный переворот: 75-летний президент страны Омар аль-Башир был свергнут и взят под стражу, сообщают международные агентства. Кроме того, военные отправили в отставку правительство. Ситуация до сих пор остается неясной, по крайней мере, посольство Судана в России не стало комментировать последние события. Тем временем армия захватила гостелерадио, а в эфире транслируются военные марши.

В ночь на 11 апреля в Хартуме военные взяли штурмом президентский дворец и свергли президента Омара аль-Башира, передает Reuters. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. По крайней мере, в диппредставительстве Судана в России не комментируют сложившуюся в стране ситуацию.

"Мы располагаем пока лишь данными средств массовой информации и не имеем права официально прокомментировать ситуацию", - заявили в посольстве.

СМИ сообщают, что 75-летний аль-Башир был свергнут после 30-летнего правления и сейчас находится под домашним арестом. Президентский дворец окружен военной техникой и оцеплен солдатами суданских вооруженных сил.

Как сообщает ФАН, военные по радио объявили о свержении власти аль-Башира и призвали не устраивать беспорядков. "Мы ждали этого пять месяцев. Режим аль-Башира свергнут. Сейчас армия займется наведением порядка в стране", - обратились военнослужащие к согражданам.

Кроме президента, были задержаны более 100 человек из его окружения. В их числе - глава президентской гвардии, бывший министр обороны, глава правящей в Судане партии "Национальный конгресс" и экс-вице-президент.

Военные захватили также хартумский телецентр и радиостанцию. Все передачи были прекращены, в эфире передаются патриотические суданские песни и марши.

Власть в стране, как сообщается, будет сосредоточена в руках военного совета, полномочия которого могут продлиться до одного года.

Несмотря на то что официального объявления отставки аль-Башира еще не последовало, жители столицы Судана уже начали праздновать военный переворот, передает корреспондент РИА "Новости".

"Мы победили!" - скандирует толпа, несущая по улицам Хартума государственные флаги Судана.

При этом источники утверждают, что о формировании нового органа руководства страной будет объявлено в ближайшее время. По крайней мере, на местных телеканалах уже прошел анонс брифинга представителей министерства обороны.

В городе, по свидетельствам очевидцев, крайне затруднено движение - толпы людей стекаются к зданию генштаба, военные же перекрыли дорогу, ведущую к зданию государственной телерадиокомпании страны.

Переворот произошел на фоне массовых протестов, вспыхнувших в Судане в конце 2018 года. Причиной недовольства стало повышение в три раза цен на хлеб. Кроме того, подорожали мука и топливо. Власти пытались договориться с оппозицией, однако все усилия оказались безуспешными.

В феврале текущего года Омар аль-Башир издал чрезвычайный указ, запрещающий публичные собрания, шествия, забастовки и срыв работы общественных учреждений, передает НСН. 22 февраля аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на один год.

Незадолго до этого Альянс суданских революционных сил гарантировал аль-Баширу безопасность, предоставив возможность покинуть Судан или остаться в стране. Кроме того, оппозиция пообещала президенту ходатайствовать перед Международным уголовным судом об отмене ордера на арест - ранее он был выдан по обвинению аль-Башира в геноциде в Дарфуре.

В прошлые выходные десятки тысяч суданцев вышли на улицы Хартума и окружили здание Генерального штаба, потребовав от военных встать на сторону народа. Начались столкновения между гражданскими и полицией, но военные выступили на стороне протестующих.

За три дня в Судане в результате беспорядков погиб 21 человек, сообщил Суданский комитет врачей. Согласно официальным данным, жертв столкновений втрое меньше..

В 2003 году в стране начался межэтнический конфликт, в результате началась война между властями и повстанцами. Тогда погибли 300 тыс. человек, 2 млн бежали из своих домов. Аль-Башира обвинили в геноциде.

Иван Апулеев