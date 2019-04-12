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12.04.2019
Военное обозрение

Эстония запретила вход российскому паруснику из-за крымских курсантов

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Официальный Таллин запретил вход в территориальные воды Эстонии российского учебного парусника "Седов" во время сотого, юбилейного похода корабля. Комментируя этот шаг "Интерфаксу", пресс-служба министерства иностранных дел Эстонии заявило, что основной причиной отказа стало наличие на борту корабля курсантов Керченского государственного морского технологического университета.

Источник изображения: topwar.ru

Таллин отказывается признавать Крым частью Российской Федерации, и отказ, данный "Седову", является частью этой политики.

Посольство Российской Федерации в Эстонии резко раскритиковало местные власти, назвав на своей официальной странице в Facebook данный инцидент "недружественным актом".

По оценке посольства, такие действия нельзя расценить иначе, особенно в свете готовящегося визита президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву. Встречу при этом запросил именно Таллин.

В памяти у многих жителей эстонской столицы остался прошлогодний заход в порт Таллина двух российских парусников – "Седов" и "Мир", что стало настоящим праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих судов

- говорится на странице российского посольства в Facebook.

"Седов" должен был посетить Эстонию в рамках учебного похода. Ожидалось, что он пробудет в Таллине с 13 по 14 апреля 2019 года.

В интервью Sputnik Эстония капитан корабля, Евгений Ромашкин, выразил сожаление в связи с происшествием, и отметил, что в Эстонии у корабля и его экипажа имеется много друзей.

Даже лоцман, который был на заходе и отходе судна, курсантом проходил практику на "Седове" тридцать лет назад". Хочу сказать, что разум победит и мы обязательно встретимся

— сказал капитан парусника.

Незадолго до инцидента был опубликован доклад службы внешней разведки Эстонии. Согласно документу, эстонские разведчики считают, что Москва использует заходы российских судов в местные порты для проведения скрытых операций, разведывательных и военных целей. По мнению эстонцев, для этих целей используются также "Мир" и "Седов": Таллин считает, что данные суда задействованы также в пропагандистских целях.

"Седов" является четырехмачтовым учебным барком. Он был построен в 1922 году в Германии, получил имя Magdalene Vinnen II, и был передан СССР в 1945 году в качестве репараций. Свое новое имя корабль получил в честь российского полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова. Первое плаванье под новым флагом он совершил в 1952 году.

Водоизмещение судна составляет 7320 тонн, он является одним из крупнейших парусников в мире. Его длина составляет 97 метров. В качестве учебного корабля неоднократно совершал визиты в различные зарубежные страны В 2012 "Седов" совершил свое первое кругосветное путешествие.

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Страны
Германия
Россия
Эстония
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