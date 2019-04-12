Гуаньча (Китай): в борьбе с Китаем Соединенные Штаты сбиваются с пути

Американское правительство обеспокоено слухами о высадке на Луну китайских астронавтов до 2030 года, они хотят опередить китайцев. Подобное стремление похоже на программу «Аполлон», разработанную американцами в ответ на советскую программу. «Китай в самом деле догнал Америку, но соревноваться с ней он не собирается потому, что общая сила Китая по-прежнему уступает силам США, и мы это отчетливо понимаем», — уверены в издании «Гуаньча».

26 марта вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что Америка в ближайшие пять лет вновь отправит космонавтов на Луну, и в этих целях правительство рассмотрит всевозможные способы отправки кораблей на Луну. Однако наряду с этим оно не будет давать обещаний каким-либо подрядчикам. В словах Пенса прослеживается намек на американскую корпорацию "Боинг" (The Boeing Company), которая выступает текущим подрядчиком в разработке ракеты-носителя.

Принято знать, что Америка не сможет осуществить повторную высадку людей на Луну до 2028 года из-за недостатка технической подготовки. Тем не менее, Пенс предложил в течение пяти лет вернуться к программе по освоению Луны. Подобная программа пилотируемого полета в космос существовала только в период холодной войны, она была большой угрозой для безопасности, и, вне всяких сомнений, представляла собой безумный план.

Американское правительство в этом вопросе игнорирует законы науки, очевиден тот факт, что оно обеспокоено слухами о возможной высадке на Луну китайских астронавтов до 2030 года и поэтому хочет опередить китайцев, повторно отправив собственных космонавтов. Подобное стремление похоже как две капли воды на программу "Аполлон", разработанную американцами в ответ на советскую программу пилотируемых полетов и высадок на Луну.

Однако Китай - это не Советский Союз. Программа Китая по исследованию Луны полностью основана на потребностях Китая в развитии науки и техники, она была разработана последовательно без строгих временных ограничений. Китай не заинтересован в лунной гонке с Америкой. Если Соединенные Штаты действительно вернутся к своей программе по исследованию Луны в течение пяти лет, то в таком случае я уверен, что Китай не будет корректировать свою изначальную программу, и лунная программа Китая будет реализовываться последовательно, в соответствии с ранее намеченным планом.

Похоже, что Китай в самом деле догнал Америку, но соревноваться с ней он не собирается в первую очередь потому, что общая сила Китая по-прежнему уступает силам Соединенных Штатов, и мы это отчетливо понимаем. Мы не стремимся при помощи конкретных действий доказывать, что "Китай сильнее Америки". Но в чем замысел подобной "борьбы"? У Китая и США совершенно разная общеполитическая обстановка в стране, мы должны заниматься решением собственных вопросов и осуществлять в этом процессе непрерывное развитие, конкуренция с внешним соперником никак не может превратиться в сильное стремление китайцев к лучшей жизни.

Чем больше Соединенные Штаты стремятся опередить Китай и раньше него осуществить повторную высадку на Луну, тем стремительнее будет потеря политической уверенности Вашингтона. Америка обладает безусловным преимуществом в сфере высоких технологий, владеет самой мощной армией и крупнейшей системой союзов, распространенной по всему миру, ее валюта также занимает доминирующее положение, а Китай всего лишь быстро развивается, так почему в таком случае Америка начинает суетиться? Она полвека назад совершила высадку на Луну, а теперь хочет повторно отправиться туда только ради собственного успокоения?

Подобная борьба с Китаем приведет к путанице в политической системе США. Они притесняют "Хуавэй" по всему миру, повсюду распространяя слухи о том, что компания создала риск в области безопасности, однако каких-либо доказательств этого она до сих пор не предоставила. Америка лишь может заставить своих союзников поступиться их собственными интересами, чтобы таким образом Вашингтон избавился от зависти, вызванной первенством "Хуавэй" (Huawei) в технологии сверхскоростной мобильной связи 5G. Давление США приносит небывалые трудности, и 26 марта исполнительный комитет ЕС принял решение о предоставлении всем странам-участницам права самостоятельно оценить риски и угрозы и до конца года принять контрмеры. Это рассматривается как отказ американской стороне в ее требовании "заблокировать" компанию "Хуавэй".

Притеснение "Хуавэй" нарушает основные правила рынка коммуникаций, и это горькая пилюля, которую Америка дала отведать своим союзникам и которую те не могут тотчас же проглотить. Вернуться к лунной программе в течение пяти лет трудно, так же трудно заставить других распространять или запретить распространение технологий, разработанных "Хуавэй". Цена, которую заплатило американское правительство за свой отказ объективно оценивать ситуацию - лишь только начало.

В последнее время Вашингтон становится все более радикальным и в тайваньском вопросе: постоянно дополняется и разрабатывается план по созданию из Тайваня собственной пешки, которая бы контролировала Китай. Однако и это у него получится с трудом. Не стоит и говорить о том, что Китай будет всеми силами этому противостоять, да и насколько далеко продвинется Тайвань, следуя американскому сценарию - тоже предсказать трудно. На острове все понимают, что независимость невозможна, под "независимостью Тайваня" скрывается лишь способ радикальных политических сил захватить власть на острове. Если в самом деле позволить им пойти на риск и раскрыть карты перед материком, то у них просто не хватит на это смелости, даже если они все-таки не побоятся и поставят на карту все, то тогда народные массы поспешат отправить их в отставку.

Материковый Китай не станет развязывать новой холодной войны с Соединенными Штатами, и это приведет в замешательство американскую элиту, находящуюся под действием "менталитета холодной войны". США борются с Китаем, но фактически они действуют в неправильном направлении, поскольку Китай в случае необходимости может с легкостью уклониться от их удара и продолжит следовать нашему заранее намеченному пути.

Пенс направил распоряжение об осуществлении повторной высадки на Луну в течение последующих пяти лет, и американцы в самом деле, как и китайцы, хотят это сделать. Это в самом деле выглядит абсурдно, но все это отражает степень замешательства, в котором в настоящее время пребывает Америка.

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