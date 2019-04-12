В Ираке разработан собственный БЛА

ЦАМТО, 11 апреля. Государственная компания военной промышленности Ирака (SCMI – State Company for Military Industries) в рамках выставки IQDEX в Багдаде представила новый беспилотный летательный аппарат.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на главного инженера SCMI Джалала Хусейна, БЛА интенсивно применялся в недавних операциях сил безопасности Ирака против формирований террористической организации "Исламское Государство".

Длина БЛА составляет 3 м, размах крыла – 4 м, масса полезной нагрузки – 30 кг. Аппарат оснащен двигателем объемом 220 куб. см и способен развивать максимальную скорость 175 км/ч (крейсерская скорость – 135 км/ч), рабочий потолок – 3500 м, дальность действия – до 80 км, продолжительность полета – до 8 ч.

БЛА может нести две электронно-оптические камеры с 30-кратным и 18-кратным масштабированием изображения. Первая камера изготовлена из алюминиевого сплава, весит 848 гр., масса второй камеры – 600 гр.

По информации Д.Хусейна, иракские силы безопасности проявили серьезную заинтересованность в приобретении БЛА для поддержки своих операций.

Касаясь дальнейших перспектив, главный инженер SCMI сообщил, что специалисты компании продолжают разработку усовершенствованных средств наблюдения и оценивают возможности вооружения БЛА авиабомбами.

Боевые действия против "Исламского Государства" продемонстрировали потребность в БЛА, которые могли бы осуществлять постоянное наблюдение за боевиками. ВС Ирака приобрели как американские БЛА "СканИгл", так и китайские БЛА CH-4, которые могут нести управляемые бомбы и ракеты.

Д.Хусейн подчеркнул, что SCMI заинтересована в сотрудничестве с западными компаниями в разработке БЛА, но может столкнуться с трудностями из-за своих связей с оборонной промышленностью Ирана.