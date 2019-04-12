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12.04.2019
Российская газета

Потери растут: два уничтоженных Т-34-85 сняли на видео в Йемене

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Подразделения, воюющие на стороне поддерживаемого Саудовской Аравией президента Хади, продолжают нести тяжелые потери в боях с хуситами.

За последнее время они потеряли несколько единиц бронетехники. В размещенном в Сети видео из провинции Аль-Дали запечатлены кадры вооруженных столкновений.

Видно, что хуситы активно используют неуправляемые реактивные снаряды, которыми обстреливают позиции противника, расположенные на контролирующих местность высотах.

Из противотанкового оружия на этот раз продемонстрированы только ручные гранатометы РГП-7. По всей видимости, именно гранатой, запущенной из него, был поражен бронеавтомобиль Cougar. Перевернувшееся и горящее транспортное средство показано в самом начале ролика.

Позже повстанцам удалось захватить танк Т-34-85. Машина досталась им внешне совершенно исправной, с неизрасходованным полностью боекомплектом. По своей старой традиции, хуситы обложили танк хворостом и подожгли.

При этом на некотором расстоянии от горящего танка виден еще один уничтоженный ранее "тридцать четвертый". Взрыв боекомплекта выбил у него крышу башни.

По подсчетам, всего с начала года в Йемене сожжено уже 7 Т-34-85.

Сторонники просаудовского президента Хади также лишись еще и ЗСУ-23-4 "Шилка". Это уже вторая зенитная самоходная установка, потерянная за последнее время.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
Продукция
Шилка
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