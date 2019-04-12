Создатели "Искандера" отмечают юбилей

9 мая по Красной площади пройдут оперативно-тактические комплексы "Искандер", созданные в Конструкторском бюро машиностроения. В парадах Победы "Искандер" участвует с 2008 года. Другая эффективная разработка КБМ - противотанковый самоходный комплекс "Хризантема", - демонстрировалась на параде 2014 года. 11 апреля одно из ведущих оружейных КБ России отмечает 77 лет со дня основания.

"Конструкторское бюро машиностроения" было создано для разработки минометного вооружения в подмосковной Коломне в 1942 году. В сложных и исключительно трудных условиях военного времени коллектив КБМ оперативно решает различные вопросы, выявленные в процессе эксплуатации минометов в войсках. Конструкторы выезжают на заводы и непосредственно на фронт. Быстро налаживают непрерывно нарастающее в ходе войны производство минометного вооружения, разрабатывают несколько новых модификаций.

История коллектива КБМ хранит немало ярких страниц достижений в его творческой деятельности. Так около 80 процентов минометов нашей армии, участвовавших в боевых операциях Великой Отечественной войны, были разработаны коллективом КБМ, сыграв огромную роль в достижении Победы. В послевоенный период разработана система минометного вооружения Советской армии, завершившаяся созданием самого мощного в мире, миномета - 420-миллиметровой самоходной установки "Ока". В противотанковом вооружении (ПТРК) - разработаны первый в СССР ПТУРС "Шмель" и самый массовый в мире комплекс "Малютка", впервые применена одноканальная система управления. В 70-80 годах были созданы первые в мире сверхзвуковая управляемая ракета "Штурм" и на ее основе система вооружения Сухопутных войск с комплексами "Штурм-В" (вертолетным) и "Штурм-С" (самоходным). В 2005 году сдан на вооружение нашей армии всепогодный ПТРК "Хризантема-С", имеющий выдающиеся технические и боевые характеристики.

Противотанковый самоходный комплекс "Хризантема" демонстрировался на параде в 2014 году. "Хризантема" способна уничтожать современные и перспективные танки, в том числе оснащенных динамической защитой, малотоннажных надводные цели, низколетящие воздушные, а также оборонительные сооружения. "Хризантему" называют всепогодной, поскольку способна эффективно действовать при отсутствии видимости.

Сегодня открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" является головным разработчиком комплексов управляемого вооружения по четырем направлениям. Это переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, комплексы активной защиты.

В классе ПЗРК КБ машиностроения - мировой лидер и единственное в России предприятие по созданию комплексов этого класса, способных вести эффективную борьбу с низколетящими целями. Начиналось с создания в 60-х годах серии ПЗРК "Стрела". Сегодня пользуется популярностью - в том числе во многих зарубежных армиях, - ракетный комплекс "Игла-С", способный поражать самолеты и вертолеты в условиях помех.

Начиная с 70-х годов, на вооружение армии поступили ТРК "Точка", "Точка-У" и ОТРК "Ока" и "Искандер". "Точка" стала первым в мире мобильным и высокоточным ТРК. Поступивший на вооружение в 1980 года ОТРК "Ока" не имел себе равных в мире, но в 1987-89 годах был уничтожен в соответствии с советско-американским Договором о ликвидации РСМД. В этом классе дальнейшей разработкой стал всемирно известный комплекс "Искандер".

Высокоточный ракетный комплекс "Искандер-Э" предназначен для скрытной подготовки и нанесения эффективных ракетных ударов по важнейшим малоразмерным и площадным целям в оперативно-тактической глубине построения войск противника. Высокая точность стрельбы при значительной дальности, малое время готовности к пуску (оно может составлять от 4 до 16 минут в зависимости от состояния готовности комплекса), могущество боевого оснащения и высокая вероятность преодоления ПРО позволяет комплексу оперативно обеспечивать поражение любой типовой цели одной СПУ одиночным пуском или залпом двух ракет.

По комплексам активной защиты КБМ впервые решило принципиально новую сложнейшую научно-техническую проблему и создало комплекс "Арена", способный поражать средства, представляющие наибольшую угрозу для объектов бронетанковой техники, что позволяет поднять их выживаемость на поле боя.

Мощный научный, конструкторский и производственный потенциал ОАО "НПК "КБМ" обеспечивается благодаря высококвалифицированным кадрам, производственному оборудованию, уникальной испытательной базе, стендам, средствам моделирования, хорошо организованной инфраструктуре предприятия. У предприятия мощные, налаженные десятилетиями совместной работы связи со смежниками, серийными заводами. Конструкторские и производственные подразделения (включая испытательный полигон) позволяют оперативно реализовывать замкнутый цикл проектирования: "разработка - изготовление - испытания".

Елена Шулепова