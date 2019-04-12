В Петербурге покажут расческу из обломков бомбардировщика США

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее министерства обороны России 18 апреля откроется выставка "Боль твоя в моем сердце, Вьетнам. Помощь советских военных медиков братскому народу". Это совместный российско-вьетнамский проект.

На выставке представят уникальные предметы из фондов музея. С их помощью можно погрузиться в атмосферу Вьетнама конца 1960-х годов, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Среди экспонатов лекарства, хирургические наборы, аптечки, использовавшиеся при отравлении ядовитыми веществами. Все это Советский Союз поставлял в дружественный Вьетнам. Можно будет посмотреть и на обмундирование солдат Вьетнама и США.

Будут и особенно ценные предметы. К примеру, уникальная расческа для волос, которую изготовили из обломков американского самолета, сбитого во Вьетнаме. Эту расческу подарили в 1966 году Ирине Левченко - Герою Советского Союза, обладательнице медали Флоренс Найтингейл. Это высший знак отличия медицинских сестер. На выставке будут представлены и личные вещи, такие как фотоальбом Матвея Войтенко - руководителя группы советских военных специалистов, командированных со специальным заданием в Ханой в 1969 году.

Выставка разделена на два блока: первый - о войне, о применении оружия массового поражения против народа Вьетнама, второй - об обычной жизни, успехах и достижениях, о сотрудничестве и партнерстве, о советско-вьетнамской дружбе и взаимопомощи во время войны.

Справка "РГ"

Военно-медицинский музей Минобороны РФ в Санкт-Петербурге насчитывает более 450 тысяч экспонатов. Это коллекции медицинских инструментов, лекарств, одежда военных и гражданских специалистов, предметы военно-медицинского снабжения, более трехсот персональных фондов видных деятелей медицины и естествознания.

Светлана Цыганкова