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12.04.2019
ТАСС

"Пул друзей Роскосмоса" обсудит развитие беспилотного транспорта 23 апреля

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Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Рабочая группа, состоящая из представителей госкорпорации, институтов развития и бизнеса, соберется впервые

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Первое заседание рабочей группы по развитию беспилотного транспорта и роботизированных систем пройдет 23 апреля этого года в рамках навигационного форума "Навитех-2019", сообщили в четверг ТАСС в Роскосмосе.

"Сформирована рабочая группа по развитию беспилотного транспорта и роботизированных систем. Первое заседание этой группы пройдет 23 апреле на форуме "Навитех", - сказали в госкорпорации.

Как говорится в протоколе совещания по вопросу беспилотных транспортных средств и роботизированных систем, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, в рабочую группу (или "пул друзей Роскосмоса", как ее назвали организаторы) вошли представители Роскосмоса и организаций госкорпорации, рабочих групп НТИ "Агентство стратегических инициатив" ("Автонет", "Маринет", "Аэронет", "Спейснет"), других институтов развития и представители бизнеса.

Новой рабочей группе необходимо до 31 мая определить перечень пилотных проектов, сроки их реализации и кооперацию исполнителей по направлениям беспилотного транспорта (автомобильного, воздушного, железнодорожного, морского и речного). Успешная реализация новых проектов позволит Роскосмосу создать коммерческие услуги на основе спутниковых технологий, отмечается в документе.

Мнение участника "пула"

В НТИ "Автонет" сообщили ТАСС, что в рамках предстоящего взаимодействия планируется использование космических технологий в сфере создания и применения беспилотного транспорта.

"К примеру, для обеспечения передачи данных высокоавтоматизированных автомобилей с наземной инфраструктурой требуется надежная мобильная связь, которую пока не обеспечена даже на федеральных трассах. Применение спутниковых технологий связи позволят решить эту проблему не только на дорогах, но также в воздухе и на воде. Фактически начнется применение орбитального ресурса для обеспечения спутниковой связи между всеми беспилотниками - водными, морскими, летающими и автомобильными", - отметили в "Автонете".

Также в рамках новой рабочей группы планируется определить, какие проекты могут быть задействованы. "От "Автонета" это может стать и "Автодата", и предстоящее тестирование беспилотных авто", - уточнили в НТИ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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