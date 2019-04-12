Войти
12.04.2019
ТАСС

Рогозин назвал стремление США высадиться на Луну ширмой для недекларируемых операций

648
0
0
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Глава Роскосмоса не исключил проведение экспериментов на спутнике Земли, которые интересны американским военным

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что желание американцев снова высадиться на Луне может быть "некоей ширмой" для "недекларируемых операций". Об этом он сообщил в четверг интервью "Комсомольской правде".

"Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским", - отметил Рогозин.

Глава госкопрорации не исключил проведение американцами ряда экспериментов на Луне, которые интересны военным. "Не думаю, что есть военные интересы на Луне. Хотя не исключаю, например, некие эксперименты, которые там могут проводиться в условиях повышенной радиации, в условиях малой гравитации - могут представлять интерес и для военных", - предположил Рогозин.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что только США способны создать подобный союз, и в этом, по его словам, заключается роль Соединенных Штатов, как "лидера и великой страны".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
ЯО
Похожие новости
26.03.2019
Рогозин: создание варианта "Союза МС" для полетов к Луне будет стоить $400 млн
16.01.2019
Превзойти "Аполлоны": как Россия готовится к колонизации Луны
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
31.05.2016
Не догоняем
27.10.2014
Макеты в космос не летают
22.11.2012
Российская лунная одиссея начнется в 2025г.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.04 23:44
  • 7728
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.04 22:29
  • 4
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 12.04 22:16
  • 2
Россия укрепляет объединённую систему ПВО новыми странами
  • 12.04 22:05
  • 1
Украину назвали "Троянским конем" в возможной войне США с Россией
  • 12.04 21:40
  • 6
Израильский аппарат "Берешит" совершил последний маневр и готов к прилунению
  • 12.04 21:26
  • 3
Россия впервые применила в Сирии ударный беспилотник (Видео)
  • 12.04 21:12
  • 2
Российская армия получит новые средства ПВО
  • 12.04 20:59
  • 112
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 12.04 20:57
  • 279
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 12.04 20:13
  • 1863
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 19:30
  • 9
50-мм пушка Enhanced Bushmaster III для перспективной боевой машины пехоты армии США
  • 12.04 18:46
  • 25
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 12.04 17:21
  • 13
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 12.04 17:01
  • 76
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 12.04 16:28
  • 3
Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом