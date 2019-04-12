Рогозин назвал стремление США высадиться на Луну ширмой для недекларируемых операций

Глава Роскосмоса не исключил проведение экспериментов на спутнике Земли, которые интересны американским военным

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что желание американцев снова высадиться на Луне может быть "некоей ширмой" для "недекларируемых операций". Об этом он сообщил в четверг интервью "Комсомольской правде".

"Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским", - отметил Рогозин.

Глава госкопрорации не исключил проведение американцами ряда экспериментов на Луне, которые интересны военным. "Не думаю, что есть военные интересы на Луне. Хотя не исключаю, например, некие эксперименты, которые там могут проводиться в условиях повышенной радиации, в условиях малой гравитации - могут представлять интерес и для военных", - предположил Рогозин.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что только США способны создать подобный союз, и в этом, по его словам, заключается роль Соединенных Штатов, как "лидера и великой страны".