Власти Казахстана намерены отобрать Байконур у России

Госорганы Казахстана обсуждают вопрос прекращения аренды Россией города Байконур.

Об этом заявил вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Марат Нургожин.

Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит. Мы его внимательно сейчас обсуждаем - плюсы и минусы данной ситуации, - цитирует чиновника "Интерфакс-Казахстан".

Нургожин добавил, что данный вопрос в устном порядке обсуждался с руководством Роскосмоса.

Сенат республики принял 11 апреля закон о ратификации протокола, вносящего изменения в соглашение между Казахстаном и Россией о статусе Байконура. Согласно этому документу, в перечень госорганов, действующих в Байконуре, должны быть включены 10 подразделений властных структур Казахстана.

Ранее портал News.ru писал о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, на которой обсуждались вопросы функционирования космодрома Байконур. По словам Токаева, сотрудничество с РФ даст республике возможность войти в число космических держав.