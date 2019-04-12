Власти Казахстана намерены отобрать Байконур у России
Госорганы Казахстана обсуждают вопрос прекращения аренды Россией города Байконур.
Об этом заявил вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Марат Нургожин.
Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит. Мы его внимательно сейчас обсуждаем - плюсы и минусы данной ситуации, - цитирует чиновника "Интерфакс-Казахстан".
Нургожин добавил, что данный вопрос в устном порядке обсуждался с руководством Роскосмоса.
Сенат республики принял 11 апреля закон о ратификации протокола, вносящего изменения в соглашение между Казахстаном и Россией о статусе Байконура. Согласно этому документу, в перечень госорганов, действующих в Байконуре, должны быть включены 10 подразделений властных структур Казахстана.
Ранее портал News.ru писал о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, на которой обсуждались вопросы функционирования космодрома Байконур. По словам Токаева, сотрудничество с РФ даст республике возможность войти в число космических держав.
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Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит. Мы его внимательно сейчас обсуждаем - плюсы и минусы данной ситуации, - цитирует чиновника "Интерфакс-Казахстан".Сколько нужно дураков-чиновников учить и сколько миллиардов долларов из бюджета потратить чтобы до всех наконец дошло, что вкладывать бюджетные средства нужно и можно только в обьекты на территории России.
На те средства, что были потрачены на казахский Байконур давно бы достроили Восточный под все типы ракет-носителей.
Жаль только историческую площадку - Гагаринский Старт.
(горькая ирония, если что)
Госорганы Казахстана обсуждают вопрос прекращения аренды Россией города Байконур.ГОрода. Вроде, пока, не космодрома? Или я не так понял?
А так, да. Этого следовало ожидать. Когда на Западе снимали арест с госрезервов Казахстана, явно его увязали с целым рядом условий, где могло быть и это.
Елбасы "ушел", он, типа не при делах. "Новая метла..." и так далее.
ГОрода. Вроде, пока, не космодрома? Или я не так понял?На фиг город без космодрома? Город только вокруг космодрома и построен. Зачем вообще поднимать эту тему?! России нужен космодром, ну и хорошо - пусть снимает.
Если космодром, то куда они собираются ввести свою администрацию?
Там написано, что:
Сенат республики принял 11 апреля закон о ратификации протокола, вносящего изменения в соглашение между Казахстаном и Россией о статусе Байконура. Согласно этому документу, в перечень госорганов, действующих в Байконуре, должны быть включены 10 подразделений властных структур Казахстана.Подробности знаете?
На фиг город без космодрома? Город только вокруг космодрома и построен. Зачем вообще поднимать эту тему?! России нужен космодром, ну и хорошо - пусть снимает
Тимур, это очередная попытка уже нового руководства Казахстана выжать из России побольше денег, но всему есть предел....