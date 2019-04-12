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12.04.2019
Военно-промышленный курьер

Власти Казахстана намерены отобрать Байконур у России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Госорганы Казахстана обсуждают вопрос прекращения аренды Россией города Байконур.

Об этом заявил вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Марат Нургожин.

Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит. Мы его внимательно сейчас обсуждаем -  плюсы и минусы данной ситуации, - цитирует чиновника "Интерфакс-Казахстан".

Нургожин добавил, что данный вопрос в устном порядке обсуждался с руководством Роскосмоса.

Сенат республики принял 11 апреля закон о ратификации протокола, вносящего изменения в соглашение между Казахстаном и Россией о статусе Байконура. Согласно этому документу, в перечень госорганов, действующих в Байконуре, должны быть включены 10 подразделений властных структур Казахстана.

Ранее портал News.ru писал о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, на которой обсуждались вопросы функционирования космодрома Байконур. По словам Токаева, сотрудничество с РФ даст республике возможность войти в число космических держав.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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8 комментариев
№1
12.04.2019 07:33
Цитата, q
Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит. Мы его внимательно сейчас обсуждаем -  плюсы и минусы данной ситуации, - цитирует чиновника "Интерфакс-Казахстан".
Сколько нужно дураков-чиновников учить и сколько миллиардов долларов из бюджета потратить чтобы до всех наконец дошло, что вкладывать бюджетные  средства нужно и можно только в обьекты на территории России.
На те средства, что были потрачены на казахский Байконур давно бы достроили Восточный под все типы ракет-носителей.
+5
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№2
12.04.2019 08:00
Давно пора, может хоть Восточный до ума доведут во вменяемые сроки.
Жаль только историческую площадку - Гагаринский Старт.

(горькая ирония, если что)
+2
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№3
12.04.2019 08:59
Дурость. На хрена он нам нужен без России.
+2
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№4
12.04.2019 09:22
Судя по первым строкам:
Цитата, q
Госорганы Казахстана обсуждают вопрос прекращения аренды Россией города Байконур.
ГОрода. Вроде, пока, не космодрома? Или я не так понял?

А так, да. Этого следовало ожидать. Когда на Западе снимали арест с госрезервов Казахстана, явно его увязали с целым рядом условий, где могло быть и это.
Елбасы "ушел", он, типа не при делах. "Новая метла..." и так далее.
0
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№5
12.04.2019 09:46
Цитата, q
ГОрода. Вроде, пока, не космодрома? Или я не так понял?
На фиг город без космодрома? Город только вокруг космодрома и построен. Зачем вообще поднимать эту тему?! России нужен космодром, ну и хорошо - пусть снимает.
+3
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№6
12.04.2019 10:35
Цитата, Тимур сообщ. №5
Это понятно. Но одно но...
Если космодром, то куда они собираются ввести свою администрацию?
Там написано, что:
Цитата, q
Сенат республики принял 11 апреля закон о ратификации протокола, вносящего изменения в соглашение между Казахстаном и Россией о статусе Байконура. Согласно этому документу, в перечень госорганов, действующих в Байконуре, должны быть включены 10 подразделений властных структур Казахстана.
Подробности знаете?
0
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№7
12.04.2019 11:11
Цитата, Тимур сообщ. №5
На фиг город без космодрома? Город только вокруг космодрома и построен. Зачем вообще поднимать эту тему?! России нужен космодром, ну и хорошо - пусть снимает

Тимур, это очередная попытка уже нового руководства Казахстана выжать из России побольше денег, но всему есть предел....
+2
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№8
12.04.2019 16:04
А России пора прекратить вооружать Казахстан по смехотворным ценам
+1
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