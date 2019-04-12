Войти
12.04.2019
Военно-промышленный курьер

Керченские курсанты стали причиной недопуска российского парусника в Таллин

446
0
-2
Источник изображения: vpk-news.ru

Власти Эстонии не пустили российский учебный парусник "Седов" в Таллин, поскольку на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Об этом сообщает Postimees со ссылкой на пресс-секретаря МИД Эстонии Сандру Камилову.

Барк должен был зайти в территориальные воды Эстонии 13 - 14 апреля. Как ранее заявлял капитан-наставник судна Михаил Новиков, дипведомство балтийской республики отказало в заходе в столицу без объяснения причин.

Камилова подчеркнула, что Таллин "не признает незаконную аннексию Крыма". Выдача разрешения на вход учебного судна в территориальные воды Эстонии противоречила бы этой политике, уточнила пресс-секретарь МИД. 

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума.

В посольстве России расценили недопуск судна в Таллин как недружественный акт эстонских властей в преддверии визита в Москву президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Она должна встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 18 апреля.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Эстония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Похожие новости
07.03.2019
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
04.06.2018
Какой будет война между НАТО и Россией?
02.05.2017
Эстония опасается, что Россия разместит войска в Белоруссии
25.07.2016
Вашингтон хочет достичь неуязвимости
27.05.2016
Саммит НАТО: обратный отсчет
10.04.2013
Информация как стратегический ресурс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.04 23:44
  • 7728
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.04 22:29
  • 4
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 12.04 22:16
  • 2
Россия укрепляет объединённую систему ПВО новыми странами
  • 12.04 22:05
  • 1
Украину назвали "Троянским конем" в возможной войне США с Россией
  • 12.04 21:40
  • 6
Израильский аппарат "Берешит" совершил последний маневр и готов к прилунению
  • 12.04 21:26
  • 3
Россия впервые применила в Сирии ударный беспилотник (Видео)
  • 12.04 21:12
  • 2
Российская армия получит новые средства ПВО
  • 12.04 20:59
  • 112
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 12.04 20:57
  • 279
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 12.04 20:13
  • 1863
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 19:30
  • 9
50-мм пушка Enhanced Bushmaster III для перспективной боевой машины пехоты армии США
  • 12.04 18:46
  • 25
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 12.04 17:21
  • 13
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 12.04 17:01
  • 76
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 12.04 16:28
  • 3
Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом