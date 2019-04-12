Керченские курсанты стали причиной недопуска российского парусника в Таллин

Власти Эстонии не пустили российский учебный парусник "Седов" в Таллин, поскольку на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Об этом сообщает Postimees со ссылкой на пресс-секретаря МИД Эстонии Сандру Камилову.

Барк должен был зайти в территориальные воды Эстонии 13 - 14 апреля. Как ранее заявлял капитан-наставник судна Михаил Новиков, дипведомство балтийской республики отказало в заходе в столицу без объяснения причин.

Камилова подчеркнула, что Таллин "не признает незаконную аннексию Крыма". Выдача разрешения на вход учебного судна в территориальные воды Эстонии противоречила бы этой политике, уточнила пресс-секретарь МИД.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума.

В посольстве России расценили недопуск судна в Таллин как недружественный акт эстонских властей в преддверии визита в Москву президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Она должна встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 18 апреля.