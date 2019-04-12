На Украине разработали новый бронированный грузовик

На Украине разработан новый бронированный армейский грузовик на шасси КрАЗ-6322.

В отличие от предыдущих версий, показанных самим КрАЗом и киевским НПО "Практика", эта машина получила новую кабину от ББМ "Варта", которую выпускает компания "Украинская бронетехника". Как и КрАЗ-6322, новый бронегрузовик сохранил капотную компоновку, сообщает ИА "Вестник Мордовии".

По данным издания, скорее всего существует несколько экземпляров таких бронегрузовиков. Они входят в обеспечение новейшего протовокорабельного комплекса "Нептун": командно-штабной автомобиль и транспортно-заряжающая установка. Полноприводное шасси КрАЗ-6322 позволило разместить бронированный кунг и сохранить при этом высокую проходимость.

"Российские эксперты традиционно очень скептически воспринимают украинские разработки. Как правило, если они и поступают в серийное производство, то их эксплуатация в войсках сопровождается многочисленными поломками, а то и катастрофами", – отмечает издание.