Черноморский флот проводит учения в условиях, приближенных к "боевым"
Парад кораблей Черноморского Флота России в Севастополе.
Источник изображения: РИА Новости / Василий Батанов
Военнослужащие различных подразделений Черноморского флота получили возможность отрабатывать учебные задачи в "условиях реальной обстановки" благодаря тому, что в Черном море проходят учения НАТО, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
"Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит - 2019", которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.
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