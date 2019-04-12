Черноморский флот проводит учения в условиях, приближенных к "боевым"

Военнослужащие различных подразделений Черноморского флота получили возможность отрабатывать учебные задачи в "условиях реальной обстановки" благодаря тому, что в Черном море проходят учения НАТО, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит - 2019", которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.