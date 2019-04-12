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12.04.2019
Военное обозрение

Россия укрепляет объединённую систему ПВО новыми странами

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Россия расширит объединенную систему сил противовоздушной обороны на Киргизию и Таджикистан. Помимо этого, объекты системы оборудуют перспективными средствами связи.

Источник изображения: topwar.ru

11 апреля, в ходе встречи с журналистами, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Грехов заявил, что формирование единых региональных систем (ЕРС) ПВО с Киргизией и Таджикистаном идет полным ходом, и находится на этапе согласования.

Параллельно Россия укрепляет свою связь с Арменией, организовав и регламентировав организацию и несение дежурств расчетов противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Также было произведено назначение командующего ЕРС ПВО России и Казахстана: эта должность досталась главкому Сил воздушной обороны Казахстана генерал-майору Нурлану Карбенову.

Грехов подчеркнул, что укрепление системы произойдет также за счет оборудование ее объектов перспективными средствами связи. Россия обеспечивает элементы ЕРС запчастями и принадлежностями, а также содействует ремонту и модернизации.

Официально днем создания Объединенной региональной системы противовоздушной обороны стран СНГ считается 10 февраля 1995, когда в Алма-Ате было подписано соответствующее соглашение. Свои подписи под документом поставили представители Российской Федерации, республики Армения, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. Также субъектами договора являются Астана (Нурсултан) и Бишкек. Срок действия договора ничем не ограничен, он открыт для вступления в него других стран.

На данный момент Объединенная система включает в себя порядка 50 частей зенитно-ракетных и радиотехнических войск, примерно десяти бригад противовоздушной обороны и примерно 20 авиационных частей, а также неопределенное количество подразделений РЭБ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
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2 комментария
№1
12.04.2019 16:09
России нужно укреплять ПВО на своей территории,а на верность России больных русофобией республик бывшего СССР рассчитывать и глупо и смешно...даже преступно
+1
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№2
12.04.2019 22:16
Цитата, Sapsan136 сообщ. №1
России нужно укреплять ПВО на своей территории,а на верность России больных русофобией республик бывшего СССР рассчитывать и глупо и смешно...даже преступно
Думаю основной расчет на повышение ситуационной осведомленности и расширения горизонта.
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