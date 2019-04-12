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12.04.2019
Военное обозрение

Заслуженный пилот РФ прокомментировал потерю Японией F-35

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К поискам японского пилота упавшего в океан новейшего истребителя F-35 подключились американские военные корабли. Совместно с кораблями и авиацией Японии проводится мониторинг квадрата падения боевого самолёта. На данный момент лётчик не обнаружен. Напомним, что накануне были найдены обломки F-35 на морской поверхности.

Источник изображения: topwar.ru

Ракетные эсминцы ВМС США патрулируют акваторию площадью свыше 200 кв.километров. При этом мониторингом занимаются и службы, отслеживающие данные спутников.

В интервью CNN бывший военный лётчик ВВС Австралии, ныне аналитик исследовательского института стран Азии, Питер Лейтон считает, что отсутствие сигналов о проблемах на борту самолёта может говорить о том, что "пилот вообще не предполагал наличия кризисной ситуации".

Между тем, экспертов и озадачивает тот факт, что пилот не подавал сигнала бедствия в момент падения самолёта. Это может свидетельствовать о том, что пилот не катапультировался, а оставался в кабине до столкновения F-35 с водной поверхностью. Если так, то версия о неполадках в работе системы обеспечения лётчика кислородом и потере пилотом сознания в кабине истребителя может оказаться приоритетной.

На вопрос "Военного обозрения" о том, как может сказаться потеря F-35 японскими ВВС на престиже истребителя 5-го поколения американского производства, ответил член Совета высшего офицерского состава Общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

Это очень дорогая американская машина, вообще один из самых дорогих военных авиапроектов США. И катастрофа F-35 над Тихим океаном как раз показывает, что эта стоимость не соответствует тому, что в итоге было сделано конструкторами. Получается, что этот самолёт пятого поколения вообще не был проверен, доведён до ума. Наши Су-57 проходили проверку в Сирии в боевых условиях, проходят испытания в России сейчас – всё это перед постановкой на вооружение наших ВКС. То есть, наши продолжают доводить этот самолёт. Думаю, что ещё года полтора-два и машина выйдет в окончательном своём варианте для массового производства. А F-35 давно в массовом производстве, но за это время подтвердить свою эффективность он никак не может. Выявляются постоянно какие-то проблемы.

По словам заслуженного пилота России, две катастрофы F-35 – это уже настоящий скандал, который обнажает тот факт, что США не самая ведущая и непревзойдённая в военном авиастроении держава мира, какой сама себя считает.

Юрий Сытник:

Да и гражданским авиастроением у них проблемы – например, с тем же "Боингом" после катастроф в Индонезии и Эфиопии. И катастрофа F-35 ВВС Японии – удар по имиджу производителя, да и самой страны, которая активно продвигает самолёт на рынке.

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Страны
Австpалия
Индонезия
Россия
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Япония
Продукция
F-35
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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