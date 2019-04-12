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12.04.2019
ЦАМТО

ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С

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Источник изображения: Фото: Mustafa Ahmad@KLKAMASH2018

ЦАМТО, 11 апреля. По информации источника иракского ресурса IraqiNews.com, 9 апреля ВС Ирака в рамках восстановления их боеспособности после завершения боевых действий против боевиков ИГИЛ получили новую партию российских танков Т-90С.

Как подтвердил Национальному агентству новостей Ирака (NINA) командир 9-й бронетанковой дивизии генерал-майор Валид Халифа, четвертая партия российских танков Т-90 успешно доставлена в Ирак и передана Министерству обороны. По заявлению генерала, личный состав уже прошел подготовку по эксплуатации танков под руководством российских инструкторов.

Как ранее сообщал ЦАМТО, согласно годовому отчету АО НПК "Уралвагонзавод", в 2016 году предприятие заключило базовый контракт на поставку 73 танков Т-90С/СК ВС Ирака. Тем не менее, изначально СМИ высказали предположения, что в результате заказ будет существенно большим. Начало поставок было намечено на 2017 год. По информации IraqiNews.com, в июле 2017 года Ирак подписал с Россией соглашение по поставке "большой партии" модернизированных основных боевых танков Т-90 стоимостью 1 млрд. долл. (возможно, это соглашение представляло собой опционы к ранее подписанному базовому контракту – прим. ред.). Исходя из сообщения о поставке ВС Ирака уже четвертой партии российских ОБТ, можно предположить, что Министерство обороны Ирака по опыту успешной эксплуатации первых партий ОБТ Т-90С приступило к реализации опционов к базовому контракту.

Видеорепортаж о погрузке на судно в торговом порту Усть-Луга первой партии танков Т-90С/СК для ВС Ирака появился на ресурсе Youtube.com в начале 2018 года. Спустя две недели на иракских веб-ресурсах появились фотографии доставленных в Умм-Каср танков, перевозимых трейлерами к местам их постоянной дислокации.

Начальник генерального штаба ВС Ирака генерал Осман аль-Ганими (Othman al-Ghanimi) 19 февраля 2018 года подтвердил получение первых 36 танков Т-90С/СК российского производства. В июне 2018 года МО Ирака сообщило о поставке второй партии из 39 танков Т-90С/СК 35-й бригаде 9-й бронетанковой дивизии для оснащения двух батальонов. Примечательно, что ранее данное формирование было оснащено американскими танками M1A1 "Абрамс", которые затем были переданы 34-й бригаде дивизии, которая была мало задействована в боевых действиях.

В июне 2018 года агентство NINA сообщило, что американские военные эксперты начали высказывать опасения по поводу возможной потери иракского рынка тяжелой бронетехники из-за отданного ВС Ирака предпочтения российским танкам.

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Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Уралвагонзавод
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