"Вертолеты России" представили модель VRT500 на миланской неделе дизайна

ЦАМТО, 11 апреля. Конструкторское бюро "ВР-технологии" холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) представило модель легкого многоцелевого вертолета VRT500 на выставке Fuorisalone, которая проходит в рамках миланской недели дизайна с 8 по 14 апреля.

Модель демонстрируется на экспозиции компании ItalDesign, выступившей одним из разработчиков дизайна VRT500.

К настоящему времени специалисты "Вертолетов России" приступили к разработке рабочей конструкторской документации VRT500. Данный этап планируется завершить в конце 2021 года выпуском первого серийного вертолета VRT500 на Улан-Удэнском авиационном заводе. "VRT500 станет конкурентоспособным продуктом на рынке легких однодвигательных вертолетов и позволит холдингу войти в сегмент, в котором он пока не представлен. "Вертолеты России" рассматривают Европу в качестве потенциального рынка, и поэтому мы планируем в этом году подать заявку на сертификацию вертолета в Европейское агентство по безопасности полетов (EASA), а в 2020-м – начать испытания первого опытного образца", – отметил генеральный директор "ВР-Технологий" Александр Охонько.

VRT500 – легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг. Машина будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".