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12.04.2019
ТАСС

Россия готовит соглашения о региональных системах ПВО с Киргизией и Таджикистаном

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Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500"
Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500" на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018».
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Уже утвержден перечень войск от России и Армении, входящих в состав Объединенной региональной системы ПВО

ЕРЕВАН, 11 апреля. /ТАСС/. Создание объединенных региональных систем противовоздушной обороны России с Киргизией и Таджикистаном находится на этапе согласования проектов соответствующих соглашений. Об этом сообщил в четверг журналистам замглавкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов.

"Продолжается согласование проектов соглашений о создании объединенных региональных систем ПВО Российской Федерации и Киргизии, а также Российской Федерации и Таджикистан", - сказал он.

По словам Грехова, уже утвержден перечень войск (сил) от России и Армении, входящих в состав Объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности. Подготовлена и подписана инструкция по организации и несению совместного боевого дежурства по ПВО, а также положение об органах и пунктах управления.

Кроме того, назначен командующий Единой региональной системой ПВО России и Казахстана, им стал главком Сил воздушной обороны ВС Казахстана генерал-майор авиации Нурлан Карбенов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Армения
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
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