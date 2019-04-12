Парламент Казахстана ратифицировал протокол к соглашению с РФ о статусе города Байконур

Подготовка к запуску блока космических аппаратов «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2» на космодроме Байконур.

Документ был подписан в декабре 2016 года

НУР-СУЛТАН, 11 апреля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в четверг ратифицировал протокол о внесении изменения в Соглашение между Казахстаном и Россией о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года. Об этом сообщила пресс-служба Сената.

Протокол подписан в Санкт-Петербурге 26 декабря 2016 года. Им внесены изменения в перечень государственных органов, функционирующих на территории города Байконур. В частности, включены подразделения 10 государственных органов Казахстана. Таким образом, в городе Байконур будут функционировать 18 государственных органов республики.

"В частности, перечень государственных органов, функционирующих на территории города Байконур на период аренды комплекса "Байконур" дополнен такими органами, как подразделения уполномоченного органа Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, министерства юстиции, комитета национальной безопасности, пограничной службы комитета национальной безопасности, комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и другие", - говорится в заключении комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената.

Отмечено, что вступление в силу протокола будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства и сотрудничества между двумя государствами по комплексу "Байконур". После ратификации Сенатом протокол поступит на подпись президенту Казахстана.