Объекты системы ПРО СНГ оборудуют перспективными средствами связи

ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Объекты объединенной системы противовоздушной обороны Содружества независимых государств (СНГ) оборудуют перспективными средствами связи, сообщил в четверг журналистам заместитель главнокомандующего Воздушно космическими силами РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов.

По его словам, для техники объединенной системы ПВО СНГ ежегодно поставляют запасные части и принадлежности. "В последнее время большое внимание уделяется вопросам модернизации и оснащения военных объектов вооруженных сил государств - участников СНГ перспективными средствами связи",- отметил Грехов.

Техника и объекты ПВО проходят ремонт и модернизацию по контрактам военно-технического сотрудничества.

Объединённая система ПВО СНГ была создана на основе соглашения десяти стран содружества, подписанного 10 февраля 1995 в Алма-Ате. Срок действия соглашения не ограничен, оно открыто для присоединения других стран. В нее входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

В настоящее время в состав сил и средств объединенной системы ПВО государств - участников СНГ входят около 20 авиационных частей, свыше 50 частей зенитных ракетных и радиотехнических войск, около 10 бригад ПВО. Также в состав объединенной системы ПВО СНГ входят части радиоэлектронной борьбы.