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12.04.2019
Военно-промышленный курьер

Египет не пойдет в "арабское НАТО"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Власти США получили от Египта отказ участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA), также известного как "арабское НАТО". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что о решении Каира поставлены в известность США и другие участники предполагаемого альянса. Египетские власти беспокоит то, что новый альянс приведет к напряженным отношениям с Ираном.

Среди причин отказа Каира войти в объединение названа также неопределенность, связанная с переизбранием Дональда Трампа президентом США в 2020 году. В Египте полагают, что приход к власти в США нового лидера поставит существование MESA под угрозу.

Как сообщало ИА REGNUM, по замыслу США, ближневосточный альянс должны составить Египет, Иордания и шесть стран Персидского залива: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Создание коалиции нацелено на противодействие угрозам в регионе и активизацию экономического и энергетического сотрудничества.

 

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Страны
Бахрейн
Египет
Иордания
Иран
Катар
Кувейт
ОАЭ
Оман
Саудовская Аравия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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