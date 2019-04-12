Трамп хочет показать, кто хозяин на Ближнем Востоке

У США готов план урегулирования палестино-израильского конфликта.

Вашингтон скрывает содержание документа от своих союзников, включая Израиль. Он будет опубликован до конца апреля.

Администрация США готовится обнародовать собственный всеобъемлющий план урегулирования палестино-израильского конфликта до конца текущего месяца. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники.

Отмечается, что содержание плана, который прорабатывался старшим советником президента США Джаредом Кушнером и его командой, хранится в тайне. На данный момент с документом ознакомились только четыре должностных лица в Белом доме. Для президента Дональда Трампа был проведен специальный брифинг на этот счет.

По данным арабских СМИ, "сделка века", как ее называют палестинцы, включает создание Государства Палестина на большей части Западного берега реки Иордан.

При этом большинство еврейских поселений в этом регионе, которые занимают около 10% территории Западного берега, должны быть сохранены.

Кроме того, США намерены считать Западный Иерусалим столицей еврейского государства, а столицей палестинского лишь отдельные части Восточного Иерусалима.