США признали неготовность строить новые подводные крейсеры

Перспективная постройка подводных крейсеров класса "Колумбия", вооруженных баллистическими ракетами, столкнулась со значительными трудностями, негативно влияющими на готовность развернуть их производство. Об этом сообщает Военно-морской институт США на своем портале.

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Новые субмарины, призванные прийти на замену типу "Огайо", являются главным приоритетом ВМС. Однако, как заявляется в докладе Счетной палаты США (GAO) от 8 апреля, программа их постройки рискует превысить заложенный под нее бюджет, который составляет 115 млрд. долл. Причиной этого являются заниженные затраты на рабочую силу и переоценённая экономия средств, которая должна была образоваться в ходе серийного выпуска.

При этом угрозу представляет недостаточная готовность критически важных для подлодки технологий. Устранение этих недостатков потребует дополнительных вложений. Ранее уже были обнаружены производственные дефекты, касающиеся нового типа ракетных пусковых установок и интегрированной энергетической системы, что также требует трудозатрат сверх лимита для их исправления.

В качестве одного из примеров Счетной палатой были проиллюстрированы проблемы с прототипом движителя. Для их устранения потребовался капитальный ремонт и дополнительные девять месяцев работы на наземном испытательном стенде.

Пентагон и GAO согласны с тем, что поставщики являются слабым звеном для программы создания "Колумбии", так как несут с собой высокий риск в плане своевременной отгрузки необходимого для строительства оборудования. При этом перед ними параллельно стоит задача поставок систем, узлов и агрегатов для уже строящихся субмарин типа "Вирджиния". Аналогичная проблема возникает перед верфями, которые должны найти новые мощности.