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12.04.2019
Интерфакс-АВН

Делегация Общественного совета при Минобороны РФ посетила военную базу в Таджикистане и продолжает работу в Киргизии

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Совместные учения 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана. Архивное фото
Совместные учения 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Искандар Аминов

Екатеринбург. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Делегация Общественного совета при министерстве обороны Российской Федерации посетила Таджикистан, сообщает пресс-служба ЦВО.

Делегацию возглавил председатель Общественного совета при Минобороны РФ Павел Гусев. Также в состав группы вошли представители СМИ и артисты.

"Члены Общественного совета в Таджикистане посетили территорию 201 военной базы, казармы двух подразделений и войсковой храм", - говорится в сообщении.

В рамках визита участники Общественного совета изучили условия службы военнослужащих, особенности комплектования подразделений и наиболее значимые социальные вопросы: обеспечение денежным довольствием и служебным жильем.

"После посещения 201 военной базы в Таджикистане делегация перебазировалась на авибазу "Кант" в Киргизии, где работает в настоящее время", - уточнили агентству "Интерфакс " в пресс-службе ЦВО.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
12.04.2019 15:31
Русская армия не должна охранять чужие,независимые от России государства,да еще платить им за это...Это глупость граничащая с маразмом !
+2
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