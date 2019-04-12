Делегация Общественного совета при Минобороны РФ посетила военную базу в Таджикистане и продолжает работу в Киргизии

Екатеринбург. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Делегация Общественного совета при министерстве обороны Российской Федерации посетила Таджикистан, сообщает пресс-служба ЦВО.

Делегацию возглавил председатель Общественного совета при Минобороны РФ Павел Гусев. Также в состав группы вошли представители СМИ и артисты.

"Члены Общественного совета в Таджикистане посетили территорию 201 военной базы, казармы двух подразделений и войсковой храм", - говорится в сообщении.

В рамках визита участники Общественного совета изучили условия службы военнослужащих, особенности комплектования подразделений и наиболее значимые социальные вопросы: обеспечение денежным довольствием и служебным жильем.

"После посещения 201 военной базы в Таджикистане делегация перебазировалась на авибазу "Кант" в Киргизии, где работает в настоящее время", - уточнили агентству "Интерфакс " в пресс-службе ЦВО.