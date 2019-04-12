Рогозин рассказал об анонимных звонках об ошибках на производстве структур Роскосмоса

В конце февраля на официальном сайте госкорпорации появился телефон доверия, по которому любой работник может анонимно сообщить об ошибке на производстве

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Роскосмос начал получать анонимные звонки об ошибках на производстве на его предприятиях. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в вышедшем в четверг интервью "Комсомольской правде".

В конце февраля на официальном сайте госкорпорации появился телефон доверия, по которому любой работник может анонимно сообщить об ошибке на производстве. В Роскосмосе пояснили, что номер телефона доверия был опубликован на сайте "в рамках работы по повышению качества и контроля за выпускаемой продукцией".

"Первые два месяца [телефон] молчал. А теперь стали звонить", - сказал Рогозин.

По его словам, каждый такой звонок проверяется. Поступившие анонимные сообщения оказались правдой, поэтому созданная система работает, отметил глава Роскосмоса.