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12.04.2019
ТАСС

Рогозин рассказал об анонимных звонках об ошибках на производстве структур Роскосмоса

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В конце февраля на официальном сайте госкорпорации появился телефон доверия, по которому любой работник может анонимно сообщить об ошибке на производстве

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Роскосмос начал получать анонимные звонки об ошибках на производстве на его предприятиях. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в вышедшем в четверг интервью "Комсомольской правде".

В конце февраля на официальном сайте госкорпорации появился телефон доверия, по которому любой работник может анонимно сообщить об ошибке на производстве. В Роскосмосе пояснили, что номер телефона доверия был опубликован на сайте "в рамках работы по повышению качества и контроля за выпускаемой продукцией".

"Первые два месяца [телефон] молчал. А теперь стали звонить", - сказал Рогозин.

По его словам, каждый такой звонок проверяется. Поступившие анонимные сообщения оказались правдой, поэтому созданная система работает, отметил глава Роскосмоса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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