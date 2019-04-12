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12.04.2019
РИА Новости

Военный эксперт рассказал об особенностях пистолета "Удав"

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Испытание на полигоне самозарядного пистолета "Удав"
Испытание на полигоне самозарядного пистолета "Удав".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Межведомственная комиссия подписала акт о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, сообщили в "Ростехе". Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал, чем удобен новый пистолет.

Межведомственная комиссия подписала акт о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.

По его словам, документ уже утвердило Минобороны.

В свою очередь, заместитель генерального директора ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") Михаил Левшунов рассказал РИА Новости, что следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение или решение о его эксплуатации в войсках.

Самозарядный пистолет "Удав" калибра девять миллиметров – полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих.

Емкость магазина – 18 патронов, что на десять больше, чем у пистолета Макарова. "Удаву" подходят все боеприпасы 921 мм: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Кроме того, специально для него разработали два новейших патрона – дозвуковой и повышенной пробиваемости.

"Удав" будет производиться в трех модификациях: для войск, спецподразделений и гражданского рынка.

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал о некоторых особенностях нового пистолета.

"У нас много хороших пистолетов – это и тот же "Удав", и пистолет Лебедева, и многие другие. Почему название этого пистолета именно "Удав" – потому что у него более мощный патрон, он пробивает броню с 25-ти метров. У него пуля не рикошетит, как, например, у пистолета Макарова. И он очень удобен в ближнем бою, армии понравился этот пистолет, и его решили принять на вооружение. Естественно, не во всех видах вооруженных сил и родах войск сразу, но постепенно будут менять, думаю, пистолет Макарова на этот пистолет", – сказал Виктор Литовкин.
Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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