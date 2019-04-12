Военный эксперт рассказал об особенностях пистолета "Удав"
Межведомственная комиссия подписала акт о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, сообщили в "Ростехе". Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал, чем удобен новый пистолет.
Межведомственная комиссия подписала акт о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.
По его словам, документ уже утвердило Минобороны.
В свою очередь, заместитель генерального директора ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") Михаил Левшунов рассказал РИА Новости, что следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение или решение о его эксплуатации в войсках.
Самозарядный пистолет "Удав" калибра девять миллиметров – полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих.
Емкость магазина – 18 патронов, что на десять больше, чем у пистолета Макарова. "Удаву" подходят все боеприпасы 921 мм: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Кроме того, специально для него разработали два новейших патрона – дозвуковой и повышенной пробиваемости.
"Удав" будет производиться в трех модификациях: для войск, спецподразделений и гражданского рынка.
Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал о некоторых особенностях нового пистолета.
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