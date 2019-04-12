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12.04.2019
Военно-промышленный курьер

Эмираты хотят купить в России "Союз" для своих космонавтов

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках перспективной программы полетов в космос ОАЭ планируют организовать специализированную пилотируемую миссию, для которой космический корабль "Союз" хотят купить у "Роскосмоса".

Об этом РИА "Новости" рассказал исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам, Герой России Сергей Крикалев.

 

Он отметил, что вместе с кораблем ОАЭ хотят получить и услуги по его запуску для отправки на орбиту сразу двух своих космонавтов.

 

"Речь идет о закупке у нас корабля "Союз", то есть двух мест в нем, поскольку по закону, командиром корабля "Союз" должен быть гражданин России. Полет возможен не ранее, чем через два года. Переговоры идут, но пока контрактом оформлен только короткий полет в этом году", - отметил Крикалев.

 

В случае заключения контракта для ОАЭ будет изготовлен дополнительный корабль, не привязанный к российской пилотируемой программе по доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию.

 

В настоящее время планируется, что первый гражданин ОАЭ отправится в космос на российском космическом корабле "Союз" осенью этого года. Эмиратский космонавт проведет на орбите восемь дней.

 

ОАЭ планируют реализовать долгосрочную космическую программу, для этого ими создан свой Центр управления полетами.

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