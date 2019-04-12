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12.04.2019
Военно-промышленный курьер

В Судане возможен военный переворот

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Источник изображения: vpk-news.ru

Телеканалы и радиостанции страны прекратили свое обычное вещание.

СМИ сообщают о возможном военном перевороте в Судане. Телеканалы и радиостанции страны прекратили работу в обычном режиме - в эфире транслируются только военные марши. В столице Судана, городе Хартуме, наблюдается продвижение военной техники к президентскому дворцу.

ТАСС, со ссылкой на саудовский телеканал "Аль-Хадас", сообщает о том, что в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане, городе-спутнике Хартума некоторое время назад вошла группа офицеров. Есть информация, что армия Судана готовит важное заявление, с которым выступит в ближайшее время.

 

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Судан
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