В Судане возможен военный переворот

Телеканалы и радиостанции страны прекратили свое обычное вещание.

СМИ сообщают о возможном военном перевороте в Судане. Телеканалы и радиостанции страны прекратили работу в обычном режиме - в эфире транслируются только военные марши. В столице Судана, городе Хартуме, наблюдается продвижение военной техники к президентскому дворцу.

ТАСС, со ссылкой на саудовский телеканал "Аль-Хадас", сообщает о том, что в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане, городе-спутнике Хартума некоторое время назад вошла группа офицеров. Есть информация, что армия Судана готовит важное заявление, с которым выступит в ближайшее время.