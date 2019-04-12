В сирийском лагере погибли сотни детей

На северо-востоке Сирии в лагере аль-Холь, который находится на подконтрольной коалиции во главе с США территории, из-за нехватки продуктов питания и лекарств для лечения погибли 235 детей.

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин.

По его словам, в лагере складывается катастрофическая ситуация. "В лагере каждый день умирает от 10 до 20 человек. В том числе дети. Так, за последнюю неделю из-за нехватки лекарств, продуктов питания и нечеловеческих условий жизни в лагере погибло семеро детей. Общие число погибших детей в лагере аль-Холь увеличилось до 235", - сказал Купчишин.

Он призвал международные организации предпринять меры для оказания помощи и облегчения страдания людей в лагере, который стал одним из крупнейших в районах к востоку от Евфрата и по всей Сирии.