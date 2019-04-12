Каир сообщил Вашингтону об отказе от участия в "арабском НАТО"

Идея Вашингтона о создании ближневосточного аналога Североатлантического альянса терпит фиаско. Напомним, что ранее президент США озвучивал идею о том, что страны арабского мира "могли бы создать военно-политическое объединение для защиты от угроз". В качестве угроз заявлялось то о терроризме, то о растущем влиянии Ирана. Теперь одно и другое США фактически объединили, внеся в список террористических структур иранский Корпус стражей исламской революции.

Президент Египта Источник изображения: topwar.ru

Едва США предприняли первые шаги для воплощения своей идеи, цель которой состоит в том числе и в расширении рынков сбыта американского оружия, как первый отказ. Причём отказ от государства, которое в военном плане является одним из наиболее мощных и технически оснащённых на Ближнем Востоке. Речь о Египте.

Сообщается, что Каир уведомил коллег из Вашингтона о том, что принимать участие в создании так называемого "арабского НАТО" (MESA) не будет. Аргументация выглядит предельно просто и доходчиво:

Создание Ближневосточного стратегического альянса не отвечает интересам Египта, так как может вызвать напряжённость в отношениях с Исламской Республикой Иран.

Нужно напомнить, что США пытаются сформировать MESA из таких государств (помимо Египта) как Саудовская Аравия, Иордания, Оман, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и Катар.

Эксперты отмечают, что идея провальна уже по той причине, что Саудовская Аравия и Катар априори не будут выступать в качестве союзников.