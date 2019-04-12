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12.04.2019
Военное обозрение

Washington Post: Россия и Китай перехитрили США благодаря своим мозгам

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Соединенные Штаты сумели достичь внутреннего согласия, приняв на вооружение идею "противоборства великих держав", согласно которой Китай и Россия стали главными противниками страны.

Источник изображения: topwar.ru

В рамках новой доктрины в полный рост встали вопросы: "Будет ли КНР опережать США в развитии искусственного интеллекта? Как мы можем закрыть "гиперзвуковой разрыв" с Москвой и Пекином? Что нужно сделать, чтобы не дать Китаю доминировать в 5G, противостоять российским кампаниям дезинформации в социальных сетях и сохранить преимущество США в космосе?"

Это все действительно важные вопросы. Но, рассматривая геостратегическую конкуренцию как гонку вооружений, идущие в стране дебаты в корне неправильно отражают природу этого противостояния и делают менее вероятным конечную победу США в этой борьбе. Данное мнение высказывает издание Washington Post.

Как предлагает издание, в качестве доказательства посмотрите на Сирию, где с 2011 года Соединенные Штаты боролись с Россией и в итоге получили явно неблагоприятные для себя результаты. Огневая мощь США, развернутая в Сирии и вокруг нее, технически превосходит российскую. И все же Кремлю удалось удержать у власти Башара Асада и повысить престиж и влияние РФ в регионе.

Успехи российского президента Владимира Путина вызваны не тем, что он отправил лучшее оружие на Ближний Восток, а объясняются применением более хитрой модели государственного управления. Он сочетал хитрую дипломатию с серией ограниченных, но внезапных военных действий, которые неоднократно выводили США из равновесия и удерживали Вашингтон.

Аналогичный сценарий был разыгран в Южно-Китайском море. Здесь Соединенные Штаты оказались также разгромленными другой великой державой. И здесь победа была достигнута не оружием, а хитростью. В этом случае Китай медленно создавал свои морские форпосты на спорном архипелаге, калибруя свои действия таким образом, чтобы ни одного из них не было достаточно, чтобы спровоцировать значимый ответ США. Однако, когда они накопились, США оказались перед свершившимся фактом.

Даже если Пекин и Москва действительно опередят Соединенные Штаты в разработке робототехнических роев или гиперзвуковых глиссирующих средств доставки, то соответствующим ответом не должна быть паника или капитуляция. Вместо этого американцы должны осознать, что их противники уже понимают: в соперничестве великих держав успех зависит не столько от мускулов, сколько от мозгов.

- резюмирует Washington Post.

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Страны
Китай
Россия
Сирия
США
Персоны
Башар Асад
Путин Владимир
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