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12.04.2019
Военное обозрение

Предложено использовать небоевые атомные подлодки для перевозки СПГ

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Во время проведения Международного Арктического форума (МАФ) в Санкт-Петербурге прозвучало весьма своеобразное предложение по транспортировке СПГ. Озвучил это предложение глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.

На фото - подводный ракетоносец проекта 955 "Борей"

Источник изображения: topwar.ru

Заявление Ковальчука приводится информагентством ТАСС:

Я бы предложил такую вещь, если идёт речь о создании "добычных" подводных комплексов, почему бы не подумать о подводной транспортировке. Представьте, что мы делаем подводный газовоз: корпус подводной лодки с атомным двигателем.

По словам Михаила Ковальчука, такая (небоевая) подводная лодка без всплытия могла дойти от места добычи до крупных терминалов "в режиме шаттла".

Президент Курчатовского института считает, что такая транспортировка будет существенно безопаснее, нежели использование надводных танкеров-газовозов.

Нужно отметить, что предложение по транспортировке полезных ископаемых подводным путём не новое. Ранее рассматривались вопросы переоборудования подводных лодок по техническому заданию "Норильского никеля". Так, предполагалось использовать "грузовые субмарины" для транспортировки никелевых и других руд к местам переработки.

Почему в итоге от проекта было решено отказаться? Всё просчитали экономически, выяснив, что такого рода транспортировка будет обходиться слишком дорого.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Небо РЛК
Компании
Курчатовский институт
Проекты
955 Борей
Арктика
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