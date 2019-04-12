Forbes (США): cтоимость подготовки пилотов истребителей для ВВС США

Корпорация РЭНД недавно опубликовала интересный доклад, авторы которого изучили стоимость обучения пилотов для полетов на различных самолетах ВВС США. Полученные суммы по всем проанализированным программам подготовки оказались очень высокими. Стоимость подготовки пилота базовой квалификации для истребителя F-16 составляет около 5,6 миллиона долларов, пишет «Форбс».

Корпорация РЭНД (RAND) недавно опубликовала интересный доклад, авторы которого изучили стоимость обучения пилотов для полетов на различных самолетах ВВС США. За основу методологии было взято несколько критериев, таких, как эксплуатационные и вспомогательные расходы, постоянные и переменные расходы, а также стоимость одного летного часа в рамках всей программы обучения пилотов. Полученные приблизительные суммы по всем проанализированным программам подготовки оказались очень высокими. Стоимость подготовки пилота базовой квалификации для истребителя F-16 составляет около 5,6 миллиона долларов, для истребителя F-35A - 10,17 миллиона долларов, а для истребителя F-22 - 10,9 миллиона долларов.

Непомерно высока и стоимость подготовки пилотов штурмовиков и бомбардировщиков. Если стоимость обучения пилота для штурмовика A-10 составляет порядка 5,96 миллиона долларов, то общие затраты на подготовку пилота тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 "Спирит" (Spirit), который стоит 2,1 миллиарда долларов, составляют примерно 9,89 миллиона долларов.

Что касается подготовки пилотов транспортных самолетов ВВС, ее стоимость не столь высока - подготовка одного пилота для военно-транспортного самолета C-130J составляет примерно 2,47 миллиона долларов, а пилота для С-17 - около 1,1 миллиона долларов.

Анализ стоимости был проведен на фоне обеспокоенности, которую выражают в ВВС США в связи с нехваткой пилотов. Ведомство использует специальные программы (Aviation Bonus и Aviational Incentive Pay), предусматривающие дополнительные выплаты и стимулирующие надбавки военным летчикам и позволяющие повлиять на ситуацию за счет продления контрактов и сохранения численности летного состава. Были подняты вопросы о том, достаточно ли высоки эти выплаты с учетом участившегося перехода пилотов на службу в гражданскую авиацию. Кроме того, в соответствии с инструкцией Министерства обороны 7730.67 эти программы стали дискреционными, что означает, что для осуществления этих двух выплат ВВС должны ежегодно обосновывать свои бюджеты. Специалисты РЭНД пришли к выводу о том, что с точки зрения расходов на персонал для сохранения численности летного состава дешевле будет увеличить размеры стимулирующих выплат и надбавок, чем расширять систему подготовки.

Ниалл Маккарти (Niall McCarthy)

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