В "Роскосмосе" рассказали о планах ОАЭ купить российский корабль "Союз"

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют купить у российской госкорпорации "Роскосмос" космический корабль "Союз", а также услуги по его запуску для того, чтобы отправить на орбиту двух своих космонавтов. Об этом в четверг, 11 апреля, в интервью "РИА Новости" рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"ОАЭ планируют организовать специализированную пилотируемую миссию, для которой потребуется корабль. Речь идет о закупке у нас корабля "Союз", то есть двух мест в нем, поскольку по закону командиром корабля "Союз" должен быть гражданин России", — сказал Крикалев.

По его словам, такой полет возможен не ранее, чем через два года. В настоящий момент ведутся переговоры, в случае заключения контракта для ОАЭ изготовят космический корабль, не привязанный к российской пилотируемой программе по доставке космонавтов на МКС.

Крикалев отметил, что ОАЭ хотят не просто совершить одиночный полет, но намерены строить долгосрочную космическую программу. Они уже создали собственный центр управления полетами, а также занимаются разработкой спутников.

"В части пилотируемых программ они намерены создать свой отряд космонавтов и с какого-то момента… заниматься самостоятельными запусками космонавтов", — заключил Крикалев.

Объединенные Арабские Эмираты планируют отправить своего первого гражданина в космос на российском "Союзе" в сентябре этого года. Осенью 2018-го власти ОАЭ объявили имена двух кандидатов в космонавты, один из которых отправится на МКС. Ими стали военный летчик Хазаа аль-Мансури и инженер сетевой поддержки вооруженных сил страны Султан ан-Нияди. Кто из них полетит в космос, пока неизвестно. В настоящий момент они проходят специальную подготовку в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).