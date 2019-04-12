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12.04.2019
Интерфакс-АВН

Венесуэла вынуждена ежедневно нейтрализовывать от двух до четырех атак на ее электросети - Мадуро

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Мадрид. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Венесуэла ежедневно сталкивается с двумя-четырьмя атаками на ее электросети, которые приходится нейтрализовывать, сообщил президент страны Николас Мадуро.

"Мы находимся в середине процесса разрешения чрезвычайной ситуации с электроснабжением, ищем точку равновесия, которая позволит обеспечить устойчивое предоставление электроэнергии населению. ... Ежедневно мы нейтрализуем от двух до четырех террористических атак на электрическую систему", - заявил он в выступлении, которое транслировалось по каналам Twitter.

Н.Мадуро отметил, что существующие на этом пути препятствия не смогут остановить усилия, которые предпринимаются для урегулирования энергетического кризиса.

Очередное массированное отключение электроэнергии было зафиксировано в Венесуэле в минувшую среду.

Министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что перебои с электроснабжением были вызваны "последствиями террористической атаки" на ГЭС "Эль-Гури" 7 марта текущего года.

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Венесуэла
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