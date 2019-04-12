Официальная закладка ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс"

10 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - АО "ОСК") в рамках проведения V Международного арктического форума состоялась официальная церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404) для Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета). В торжественном мероприятии приняли участие руководитель Росгидромета Максим Яковенко, председатель совета директоров АО "ОСК" Георгий Полтавченко, президент АО "ОСК" Алексей Рахманов, генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

Закладная доска заложенной 10.04.2019 для Росгидромета на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404) (с) АО "Адмиралтейские верфи"

Напомним, что церемония начала строительства ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" состоялась на АО "Адмиралтейские верфи" 21 декабря 2018 года.

30 марта 2018 года были подписаны Постановление Правительства Российской Федерации № 355 и распоряжение Правительства Российской Федерации № 545-р, которыми утверждено проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" - плавучей обсерватории для российских исследований и мониторинга природной среды. Сроком ввода платформы в эксплуатацию определен 2020 год. Подписанными документами утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018-2020 годах в проектирование и строительство платформы в размере 6966,6 млн рублей (363 млн рублей - в 2018 году, 4325,6 млн рублей - в 2019 году, 2278 млн рублей - в 2020 году). Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург). Разработчиком проекта выступает АО "КБ "Вымпел".

Контракт между АО "Адмиралтейские верфи" и Росгидрометом на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" был подписан в апреле 2018 года. Согласно условиям контракта, судно будет передано заказчику в 2020 году.

Всесезонная научно-исследовательская платформа с функционалом научно-исследовательского центра, не имеющая аналогов в мире, предназначена для осуществления круглогодичных комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола, принимать тяжелые вертолеты типа Ми-8АМТ (Ми-17). Осуществление зимовки с сохранением комфортных и безопасных условий работы и проживания на полярной станции возможно при температуре до -50 С.

Проектные характеристики ЛСП: длина - 83,1 м; ширина - 22,5 м; водоизмещение - около 10390 тонн; мощность ЭУ - 4200 кВт; скорость - не менее 10 узлов; прочность корпуса - Arc8; автономность по запасам топлива - около 2 лет; срок службы - не менее 25 лет; экипаж - 14 человек; научный персонал - 34 человека. Ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" строится на класс Российского морского регистра судоходства: KM(*) Arc5[1] AUT1-C HELIDECK-F Special purpose ship.

Церемония официальной закладки для Росгидромета на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404). Санкт-Петербург, 10.04.2019 (с) АО "Адмиралтейские верфи"