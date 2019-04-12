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12.04.2019
РИА Новости

Пистолет "Удав" допустили к серийному производству

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Испытание на полигоне самозарядного пистолета "Удав". Архивное фото
Испытание на полигоне самозарядного пистолета "Удав". Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

По его словам, Минобороны утвердило акт комиссии, пистолет получил литеру "О1".

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В свою очередь заместитель гендиректора разработавшего пистолет ЦНИИточмаш (входит в Ростех) Михаил Левшунов рассказал РИА Новости, что следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение или решение о его эксплуатации в войсках.

"Пистолет готов к серийному производству, документы для принятия на вооружение отправлены в Минобороны", - сказал он.

Пистолет "Удав"

Самозарядный пистолет "Удав" калибра 9 миллиметров - полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Новый пистолетный комплекс прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение.

"Удав" будет производиться в трех модификациях: для войск, специальных подразделений и гражданского рынка. Гражданская версия будет ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков, а ее тактико-технические характеристики позволят конкурировать с такими известными брендами стрелкового оружия как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими. Гражданская версия "Удава" может появиться уже в 2020 году.

Емкость магазина составляет 18 патронов, что на десять больше, чем у пистолета Макарова. Пистолет обеспечивает возможность использования полной номенклатуры боеприпасов 921 мм: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Кроме того, специально для пистолета "Удав" разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Glock GmbH
Heckler & Koch
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
2020-й год
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